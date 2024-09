Comune, taglio netto dei premi ai dirigenti: Ricci ha chiuso dimezzando i bonus

Pesaro, 1 settembre 2024 – Non è stata una sorpresa. Lo aveva detto. E pochi mesi fa lo ha fatto. L’ex sindaco Matteo Ricci ha tagliato di almeno il 50 per cento i premi ai dirigenti per l’anno 2021/22 e 23. Non ha spiegato il motivo, ma è scontato che non gli siano piaciuti i risultati conseguiti in quegli anni. Che erano quelli del covid, con lavoro da casa e funzionalità ridotte. Al tempo, il sindaco puntava ad avere meno dirigenti e più velocità di esecuzione. Ricci ha firmato la liquidazione dei premi soltanto da pochi mesi dopo aver ’congelato’ tutto.

L’ex sindaco Matteo Ricci ha tagliato di almeno il 50 per cento i premi ai dirigenti per l’anno 2021/22 e 23

Vi erano a disposizione circa 70mila euro per la produttività, ma ne sono stati spesi meno della metà. Non fa parte del conteggio il segretario comunale nonché dirigente del servizio finanziario Claudio Chianese. Il quale, grazie a questo doppio ruolo, ha avuto uno stipendio ritoccato all’insù con possibilità di arrivare fino al 50 per cento in più. La sua posizione non appare inserita nelle pubblicazioni obbligatorie del sito.

Ma vediamo quali sono i premi di risultato fatti liquidare dall’ex sindaco Ricci: Walter Chiani dirigente del servizio scolastico ha avuto per l’anno 2021 la somma di 6.062 euro, al dirigente Marco Fattore sono andati 5.415 euro, a Gianni Galdenzi sono andati 5.707 euro, ad Eros Giraldi sono stati riconosciuti 4.218 euro, a Mauro Moretti sono andati 4.371 euro, a Paola Nonni 6.410 euro, a Maurizio Severini 1.504 euro perché era aveva lavorato pochi mesi di quell’anno. Lo stipendio lordo finale dei dirigenti oscilla da un minimo di 82.492 euro a 97.500 euro.

Il denaro destinato ai premi e non utilizzato si è trasformato in avanzo di amministrazione. Nessun dirigente ha protestato o messo in discussione pubblicamente la ’cura dimagrante’ dei premi imposta dall’ex sindaco Ricci, il quale non ha pagato per tre anni i premi di produttività. Lo ha fatto solo nel 2024 versando nel gennaio scorso i premi per il 2021 e poi per il 2022 e a maggio i premi per il 2023 mantenendosi sempre sulle stesse cifre del 2021. Soltanto il segretario e dirigente delle finanze Chianese ha avuto premi più alti rispetto a tutti gli altri.