Comune vende casa con abusi edilizi La pretesa: "Li paghi l’acquirente"

Il Comune di Pesaro ha messo in vendita una casa con un abuso edilizio. Che in 30 anni non ha mai sanato. Si trova in via Madonna di Loreto 39. Il prezzo di vendita fissato nell’aprile del 2022 era di 220mila euro. Una persona interessata si è fatta avanti ed ha vincolato la sua offerta versando 4.400 euro di cauzione. Essendo l’unica a concorrere all’acquisto, si è aggiudicata la vendita e il Comune lo ha invitato ad indicare un notaio di fiducia per fare il rogito e definire la vendita. Il problema è che l’acquirente, dovendo procedere con un mutuo, si è trovato la strada sbarrata dalla banca quando il tecnico incaricato si è accorto che l’immobile aveva un abuso edilizio non sanato benché di proprietà del Comune. Per cui, il mutuo sarebbe stato erogato solo in caso di sanatoria acquisita. Ma il Comune ha risposto picche: prima si acquista e poi si sana. Nel bando d’asta c’era scritto che eventuali pratiche di sanatoria rimangono a carico dell’acquirente come lo preveve un decreto del 2001: "....Restano a carico dell’acquirente le procedure e i costi legati alla eventuale sanatoria eo delle parti non conformi, senza che nulla sia preteso a carico del Comune". La conseguenza è che l’acquirente si è dovuto tirare indietro perdendo anche la cauzione versata di 4.400 euro visto che la banca non elargiva il mutuo in caso di abuso edilizio.

Eppure il Comune, per sua stessa ammissione nel bando di gara, aveva espropriato la casa messa ora all’asta il "16 luglio 1991 con delibera n.307" ammettendo che "nel corso degli anni sono stati eseguiti diversi interventi interni, quali la rimozione della scala, la chiusura del solaio di piano terra e primo, la demolizione dei tramezzi e la modifica di alcune aperture interne e bucature esterne, le quali non risultano legittimate da progetti reperibili nell’archivio comunale. La pratica di condono non risulta definita e la relativa concessione in sanatoria non è stata rilasciata". Quindi, riepilogando, il Comune espropria la casa nel 1991, con degli abusi edili fatti anche prima per i quali però era stata presentata una pratica di sanatoria mai autorizzata, ma anche col subentro del Comune, gli abusi sono continuati nel totale disinteresse dell’ente proprietario. Così si arriva alla vendita all’asta l’anno scorso della casa, che oggettivamente è in cattive condizioni, ma l’aspirante acquirente si rende conto solo dopo aver fatto l’offerta che l’immobile è zeppo di abusi edilizi e soprattutto che il Comune non intende sanarli ma dovrà pensarci l’acquirente. Il quale non può farlo se non da proprietario ma per esserlo deve acquistare con soldi che la banca non elargisce per colpa degli abusi.

Risultato: il Comune non fa nessun passo avanti se non quello di far decadere il bando d’asta per inosservanza e incamerare la cauzione. Vero che ad un certo punto, l’ufficio patrimonio si era dichiarato disposto a presentare all’Urbanistica la pratica della complessa sanatoria, ma senza nessuna garanzia sull’esito e con i costi totalmente a carico dell’acquirente. Il quale ha preferito perdere la cauzione piuttosto che la pazienza.

ro.da.