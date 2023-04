Pesaro, il Comune vende: appartamenti e uffici al posto di due scuole e della sede di quartiere

Pesaro, 5 aprile 2023 – La delibera passata ieri in giunta cambierà il destino di tre edifici di proprietà comunale e in particolare cambierà la destinazione d’uso dello stabile che oggi ospita la scuola Olivieri di via Confalonieri; della sede che ospita il Quartiere 10 e circolo di aggregazione giovanile Totem in via degli Artigiani e dello stabile che ospitava la primaria Mascarucci di via Agostini.

Ciò significa che, alla fine della giostra, le tre attività – due scuole e un centro civico – verranno ospitate altrove, visto che i tre stabili citati, in un secondo tempo, entreranno nel Piano delle alienazioni. Una volta che il Comune li avrà venduti, sulla base degli investimenti privati che sapranno attrarre, potrebbero trasformarsi in appartamenti, in negozi al primo piano e appartamenti nei piani superiori o più genericamente in terziario con attività compatibili con il residenziale.

Considerando la loro collocazione in città, potrebbero rappresentare un ghiotto boccone per imprenditori edili, anche se siamo ancora ben lontani dalla fase della evidenza pubblica con asta o messa a bando. Infatti la delibera di ieri, illustrata in giunta dall’assessore all’urbanistica, Mila Della Dora, inizia la procedura, cosiddetta di valorizzazione: "Il 13 aprile – osserva Della Dora – si avvierà l’iter con il primo passaggio in Consiglio comunale dei tre necessari per approvare il cambio di destinazione d’uso. Come si legge in delibera la flessibilizzazione sarà massima. Credo che la fase urbanistica della valorizzazione potrebbe concludersi nel giro di sei mesi".

A quel punto la palla passerebbe al patrimonio: "Terminata la valorizzazione – conferma l’assessore Riccardo Pozzi – i tre immobili finirebbero nel piano delle alienazioni. L’ex Olivieri, per intenderci è stata stimata un milione di euro, mentre la zona tra via degli Artigiani e via Solferino, a Villa San Martino, che comprende l’edificio oggi sede del centro di aggregazione Totem e del Quartiere 10 è stato stimato intorno ai 300mila euro. Supera i 2 milioni di euro invece il valore dell’edificio dell’ex Mascarucci in via Agostini". All’assessore Pozzi abbiamo chiesto se sulla decisione riguardo lo stabile di via Confalonieri abbia pesato la verifica di vulnerabilità sismica ottenuta dai genitori della primaria Manzi, oggi scolaresca ospitata in via Confalonieri. "No – osserva Pozzi –. La Manzi avrà una nuova sede davanti all’attuale Brancati: è urbanisticamente coerente avvicinare i complessi scolastici. A quel punto l’edificio di via Confalonieri può diventare altro". Come siete rimasti con le famiglie della Manzi? "Abbiamo riportato all’ingegnere Bianchi, autore della perizia per conto del Comune, le osservazioni fatte dal consulente delle famiglie. E’ pronto a rispondere per iscritto alle perplessità delle famiglie che però ci devono pervenire".

Dove verranno riorganizzate le attività svolte in questi immobili? "E’ una azione urbanistica – spiega l’assessore all’istruzione Camilla Murgia – a misura di studenti e famiglie quella che interessa i due edifici scolastici (via Agostini e via Confalonieri). La scolaresca della Mascarucci verrà dislocata nel nuovo complesso che sorgerà sempre in via Gattoni. La vendita degli stabili che oggi ospitano la primaria Manzi (in via Confalonieri) e hanno ospitato la primaria Mascarucci (in via Agostini) contribuiranno a finanziare la progettazione e costruzione di un nuovo edificio scolastico in via La Marmora, al posto dell’attuale, chiuso perché inagibile. Invece avrà una ricaduta sociale, l’alienazione dello stabile di via dei Partigiani: infatti il centro di aggregazione giovanile Totem potrà essere ospitato dentro alla scuola media Manzoni a Villa San Martino, una volta che verrà completato l’ampliamento dell’istituto scolastico".

Cioè? "L’edificio di via Frescobaldi che ospita la scuola media Manzoni – spiega Pozzi – verrà ampliato grazie ai fondi del Pnrr. Le due sale polifunzionali che ricaveremo potranno servire sia per il centro di aggregazione che per la sede del quartiere Q10". Inoltre dalla vendita dell’edificio di via degli Artigiani potrebbero venire le risorse per ristrutturare il centro sociale per anziani di via Leoncavallo.