Comunità energetica. C’è la presentazione

Si presenta domani alle 16.30 al Teatro Battelli il progetto di costituzione di una Comunità Energetica Locale, un’iniziativa strategica per contrastare la crisi energetica e abbattere i costi della fornitura. Sotto i riflettori la costituzione della prima cellula di Macerata Feltria della Piattaforma EPA, che costituisce l’esito di un percorso per esprimere al massimo il potenziale del modello comunità energetica. "Essenziale per arrivare a questo risultato è stata la visione dell’Amministrazione Comunale che ha deciso di dare impulso alla creazione di un sistema di autoconsumo diffuso scegliendo Piattaforma EPA all’esito di una procedura pubblica per la valutazione di manifestazioni di interesse incentrate su questo modello -spiegano Antonio Molteni e Marco Pezzaglia, i fondatori-. Questo progetto riguarderà tutta la regione, e può estendersi a livello nazionale. Spesso le comunità energetiche vengono usate solo come slogan, senza portare reali benefici a cittadini e imprese. Noi vogliamo cambiare questo approccio. Per poter produrre impatti importanti la Comunità energetica deve essere un aggregato vasto, che coinvolga una pluralità di territori e collettività e deve avere una gestione unica. Qualsiasi consumatore, inoltre, che sia un cittadino, un’impresa o un comune deve limitarsi a condividere le proprie risorse con il maggior numero di consumatori, per creare un aggregato che garantisca un reale e sostanziale abbattimento del costo della fornitura energetica".