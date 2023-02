Comunità energetica taglia-bollette Enereco spiega le opportunità

A San Lorenzo in Campo, grazie al progetto ‘Ergeva’, polo scientifico agrotecnologico in fase di creazione nell’area ex Aquater, nascerà una comunità energetica in grado di consentire alle famiglie e alle aziende di risparmiare sulle bollette della ‘luce’; e per domani sera l’amministrazione comunale ha organizzato un incontro-convegno per spiegare le opportunità e gli scenari, sia per i cittadini che per le imprese. L’appuntamento è per le 21 in sala consiliare e dopo l’introduzione del sindaco Davide Dellonti prenderà la parola l’ingegner Davide Barbaresi, esperto in gestione dell’energia. "E’ un’occasione importante – evidenzia il primo cittadino – per comprendere le modalità di funzionamento delle comunità energetiche e come ‘Ergeva’ potrà dare il suo contributo nel contrastare il caro-bollette a famiglie e imprese".

In sostanza, aderendo alla comunità energetica, che avrà il suo fulcro nell’impianto agrivoltaico da 5 ettari e mezzo che sorgerà all’interno dell’ex Aquater, sia le famiglie, che le aziende (anche prive di loro impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili), potranno ottenere dei bonus che andranno ad abbattere la loro spesa per l’energia elettrica. "Il preciso meccanismo – puntualizza Dellonti - verrà spiegato durante l’incontro di domani e per questo invito i cittadini a partecipare. Si tratta di un’opportunità della quale è bene conoscere tutti gli aspetti". Il progetto ‘Ergeva’, con cui Enereco spa vuol dare nuova vita all’ex Aquater, prevede la realizzazione di un laboratorio di coltivazione delle alghe, di una piattaforma di ricerca scientifica con le principali università nazionali ed europee e di un parco agrivoltaico, per un investimento di oltre 20milioni di euro, dei quali 8 da qui ad un anno, che consentiranno di far decollare anche l’agrivoltaico.

Sandro Franceschetti