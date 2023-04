Comunità energetiche Il Pd organizza un incontro pubblico

I consiglieri comunali dem di Mondolfo Samuele Mancini e Luisa Cecarini (foto) hanno depositato una mozione per impegnare l’amministrazione a promuovere un progetto di sviluppo di comunità energetiche rinnovabili (Cer) sul territorio e sullo stessa tema hanno organizzato un incontro pubblico per stasera alle 21 nella sala parrocchiale San Giovanni a Marotta. Appuntamento al quale parteciperanno Pierluigi Ferraro, assessore all’ambiente di Montelabbate, il primo comune delle Marche a promuovere una Cer, e Giovanni Biancini, dell’ufficio energia di Legambiente Marche, i quali evidenzieranno gli aspetti tecnici necessari alla costituzione di una Cer. L’incontro è libero ed é previsto uno spazio per gli interventi nel quale sarà possibile rivolgere delle domande ai relatori. Luisa Cecarini e Mancini spiegano: "E’ un’occasione importante sia per privati cittadini, anche in condominio, che piccole e medie imprese per avere energia rinnovabile a prezzi accessibili".