Con 3 euro ne porta a casa 125mila

Con una giocata di appena 3 euro ne ha vinti la bellezza di 124.750, frutto di sei ambi, quattro terni e, soprattutto, una quaterna secca. Super vincita al lotto in una ricevitoria di Mondolfo. Il ‘colpo’ riguarda l’ultimo concorso, di sabato 17 febbraio. Il fortunato ‘scommettitore’ ha giocato quattro numeri sulla ruota di Genova: 54, 57, 61 e 80 e li ha presi tutti, per un totale di 124.750 euro, i quali, al netto della detrazione alla riscossione dell’8%, diventeranno 114.770. Che, considerato l’’investimento’ di 3 euro, è davvero un bel exploit. Del resto, la vincita in questione è la più alta registrata in Italia nelle estrazioni di sabato, seguita da quella di 45mila euro realizzata a Sesto San Giovanni (Mi) e da 22.500 a Livorno. Un concorso, quello del 17 febbraio, che ha distribuito complessivamente a livello nazionale premi per 5,2 milioni, portando il totale da inizio anno a più di 171milioni. A Mondofo e a Marotta, da ieri mattina, dopo le prime notizie sulla vincita, è scattata la caccia per individuare la ricevitoria in cui è stata giocata la schedina e, soprattutto, per risalire allo ‘scommettitore’ baciato dalla dea bendata. E’ da supporre che la vincita sia stata realizzata in uno dei locali del territorio che ieri sono rimasti chiusi e che, pertanto, non hanno effettuato il riscontro sulle giocate relative alle estrazioni di sabato sera (alla domenica e nei festivi il sistema Lotto è chiuso). Fatto sta che qualcuno ha fatto il colpaccio e d’ora in avanti guarderà al futuro con maggior ottimismo.

Sandro Franceschetti