Con 5mila euro si ripuliranno le mura di Montemontanaro

Come già nel 2024, anche quest’anno Montefelcino è rimasto fuori dal finanziamento regionale per la ristrutturazione delle mura storiche. Alla bisogna la Regione aveva stanziato un po’ più di 5 milioni di euro, destinati, per il 2026, al "recupero e messa in sicurezza" delle mura storiche e delle strutture collegate, come torri, castelli e ponti. Si tratta di prevenire il degrado del patrimonio monumentale e garantirne la valorizzazione con restauro, risanamento, miglioramento sismico, ripristino dell’accessibilità. Potevano presentare domanda tutti i comuni delle Marche. Il comune di Montefelcino è stato ammesso, ma con un punteggio di 68 è rimasto sotto la soglia minima di 71, a partire dalla quale sono stati ripartiti i fondi. Il progetto presentato non è risultato finanziabile perché erano finiti i soldi, andati a progetti con più punteggio.

Il contributo regionale copre fino all’80% dei costi, per interventi compresi tra i 100mila e i 500mila euro, mentre il restante 20 per cento è a carico dei Comuni; ogni Comune, peraltro, poteva decidere di partecipare per una quota superiore, con ciò ottenendo più punteggio. Non erano previsti finanziamenti per importi inferiori a 100mila euro. Eventuali risorse residue saranno riallocate in bandi futuri. Ma un conto è il recupero delle mura, un altro è la loro pulizia. Da questo punto di vista quelle della frazione di Montemontanaro sono in uno stato pietoso. Il sindaco Maurizio Marotesi però rassicura: "Stiamo già esaminando dei preventivi – annuncia – e a giorni faremo l’impegno di spesa. Si parla di 5mila euro, anche perché si dovrà fare tutto a mano".

a. bia.