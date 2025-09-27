Con 5mila euro si ripuliranno le mura di Montemontanaro

Marche, l’ultimo confronto

Alessandro Caporaletti
Marche, l’ultimo confronto
Pesaro
Cronaca
27 set 2025
ADRIANO BIAGIOLI
Cronaca
Come già nel 2024, anche quest’anno Montefelcino è rimasto fuori dal finanziamento regionale per la ristrutturazione delle mura storiche. Alla bisogna la Regione aveva stanziato un po’ più di 5 milioni di euro, destinati, per il 2026, al "recupero e messa in sicurezza" delle mura storiche e delle strutture collegate, come torri, castelli e ponti. Si tratta di prevenire il degrado del patrimonio monumentale e garantirne la valorizzazione con restauro, risanamento, miglioramento sismico, ripristino dell’accessibilità. Potevano presentare domanda tutti i comuni delle Marche. Il comune di Montefelcino è stato ammesso, ma con un punteggio di 68 è rimasto sotto la soglia minima di 71, a partire dalla quale sono stati ripartiti i fondi. Il progetto presentato non è risultato finanziabile perché erano finiti i soldi, andati a progetti con più punteggio.

Il contributo regionale copre fino all’80% dei costi, per interventi compresi tra i 100mila e i 500mila euro, mentre il restante 20 per cento è a carico dei Comuni; ogni Comune, peraltro, poteva decidere di partecipare per una quota superiore, con ciò ottenendo più punteggio. Non erano previsti finanziamenti per importi inferiori a 100mila euro. Eventuali risorse residue saranno riallocate in bandi futuri. Ma un conto è il recupero delle mura, un altro è la loro pulizia. Da questo punto di vista quelle della frazione di Montemontanaro sono in uno stato pietoso. Il sindaco Maurizio Marotesi però rassicura: "Stiamo già esaminando dei preventivi – annuncia – e a giorni faremo l’impegno di spesa. Si parla di 5mila euro, anche perché si dovrà fare tutto a mano".

a. bia.

