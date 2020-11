Oggi a Fabriano ci saranno i funerali di Andrea Merloni (foto). A ricordarlo anche i soci del Registro Storico Benelli e Moto club Pesaro T. Benelli. "Andrea - scrivono – quando arrivò portò non solo progetti ma tanta passione ed entusiasmo, che coinvolse tutti. Aveva intuito l’importanza delle radici storiche del marchio Benelli divenuto negli anni leggendario, e da subito inizia un rapporto di collaborazione con il registro storico. I nostri archivi si apriranno senza problemi alla nuova proprietà del marchio Benelli e quindi a Merloni. I primi modelli che usciranno dalla catena di montaggio: Velvet, Pepe, K2e 491 ebbero subito un discreto successo e nel 2000 la presentazione del modello Tornado 900 tre cilindri. Memorabile la presentazione della nuova moto a villa Berloni e leggendaria sarà la presentazione all’isola di Man al mitico Tourist Trophy. Andrea Merloni mise a disposizione un aereo privato da Rimini all’Isola di Man per 75 soci del motoclub e registro storico Benelli per poter sfilare nel giro d’onore “Lap of Honor” dedicato alla Benelli. Eccezionali, per noi soci, i tre giorni trascorsi nel circuito motociclistico più famoso del mondo. Andrea ci ha regalato momenti indimenticabili".

