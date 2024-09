Con “Archeo Explorer“ si scopre la Flaminia. L’Università promuove storia e territorio

Si chiama Archeo Explorer la nuova iniziativa itinerante organizzata dall’Università di Urbino in varie località della provincia per riscoprire la via Flaminia e più in generale l’archeologia del nostro territorio. "Saranno dieci gli appuntamenti – ha detto il magnifico rettore Giorgio Calcagnini ieri alla presentazione – distribuiti da settembre a novembre, tutti a partecipazione gratuita e con aperitivo finale, e celebrano una duplice ricorrenza: da un lato i cinquant’anni di scavi a Fossombrone e dall’altro il decennio dalla scomparsa del professor Mario Luni, che di questi scavi fu iniziatore. È un progetto importante, perché coinvolge otto comuni sotto la regia del professor Oscar Mei, con cui mi complimento per il successo con cui guida il proseguimento degli scavi".

I due prorettori Fabio Musso e Giovanni Boccia Artieri hanno sottolineato la valenza turistica e le ricadute positive dell’evento: "È un progetto che valorizza tutto il territorio – ha detto Musso, prorettore alla terza missione – perché gli scavi, un lavoro prettamente culturale, creano una attrattiva turistica. La valle del Metauro e la Gola del Furlo, con la Flaminia, ormai sono sempre più un brand".

Boccia Artieri, direttore del dipartimento coinvolto, ha parlato di racconto: "La ricerca che sta svolgendo Mei ha delle ricadute sul territorio: sviluppiamo una narrazione dei luoghi su cui costruire progetti ad esempio per le scuole, per la cittadinanza e altre categorie. Tra l’altro siamo doppiamente felici perché sta partendo un corso di laurea nuovo in archeologia".

La Rete Museale della via Flaminia, progetto nato grazie alla Regione Marche e al comune di Fano capofila, ha collaborato con l’ateneo: "Abbiamo favorito – ha detto la direttrice Vanessa Lani – l’organizzazione degli eventi e suggerito alcune tematiche per costruire il ricco programma, che coinvolgerà tutti i nostri comuni nei luoghi interessati dalle scoperte e nei nostri musei".

Il programma: si parte martedì 3 settembre alle ore 20 dall’area sepolcrale di Calmazzo in comune di Fossombrone; le date successive sono l’8 settembre al Furlo, il 15 settembre a Cartoceto di Pergola, il 29 settembre al ponte Grosso di Cantiano, il 6 ottobre ad Acquaviva di Cagli (strada romana), il 13 ottobre a Colli al Metauro, il 27 ottobre a Fano per scoprire l’antica Fanum Fortunae, il 3 novembre a Pole di Acqualagna (Pitinum Mergens), il 10 novembre a Fossombrone e chiusura il 24 novembre al museo Vernarecci sempre a Fossombrone.

"I dieci appuntamenti – ha spiegato Mei – saranno degli incontri in piedi, in cui a volte si passeggerà, altre volte si esploreranno musei, altre ancora si attraverseranno antiche strade o ponti. Dureranno un’ora circa ed è consigliata la prenotazione perché spesso i luoghi sono poco capienti. Aspettiamo tanti curiosi del territorio, per scoprire dei tesori, il loro ritrovamento, la antica topografia romana, le più recenti scoperte e tanto altro. Ringraziamo la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio di Ancona e Pesaro e Urbino per il supporto, il patrocinio e la disponibilità di alcuni funzionari che saranno presenti ad alcune date, mentre altre vedranno la spiegazione di docenti di Uniurb o collaboratori esterni".

Giovanni Volponi