Con “Arte a Corte“ le musiche più raffinate nella reggia di Federico

Anche questa estate a Urbino risuoneranno note di rinascita. Torna da domani la rassegna di concerti curata dall’associazione Arte a Corte, giunta alla 5ª edizione e intitolata “Note di Rinascita“ in riferimento alla ripartenza degli spettacoli musicali. Otto gli appuntamenti distribuiti fino a ottobre, di cui i primi cinque ospitati nel cortile d’onore di palazzo ducale e gli ultimi tre negli oratori di via Barocci e alla chiesa di san Francesco.

"La collaborazione ormai collaudata col conservatorio Rossini di Pesaro ci permette ogni estate di avere musicisti giovani ma di grande talento – spiega Silvia Bernardi, presidente di “Arte a Corte“ –. Gli appuntamenti saranno molto variegati: si va dai sassofoni alle percussioni, dalla chitarra al pianoforte, passando per clavicembalo, organo e archi".

Il pomeriggio di domani vedrà protagonista alle 18 il quartetto di sassofoni Saxophonie, composto da Greta Mortellaro, Christian Summa, Tommaso Rocchetti e Luca Chiarini, che eseguiranno un repertorio dalla seconda metà dell’Ottocento fino a Ennio Morricone, passando per Gershwin e Glazunov. "Tutti i concerti a palazzo – prosegue Bernardi – saranno alle 18; per partecipare basta possedere il biglietto annuale, che garantisce l’accesso a tutti gli eventi, o acquistare il normale biglietto della Galleria, col quale si può anche visitare il palazzo. Gli ultimi tre concerti invece saranno dopo cena e gratuiti. Siamo particolarmente fieri di offrire dei prestigiosi palcoscenici a tanti giovani talenti: sulla carta sono delle promesse, ma chi li ascolterà capirà subito che si tratta in realtà di vere e proprie certezze del panorama musicale". Le date successive sono 29 giugno, 6 luglio, 10 e 24 agosto, 7 e 21 settembre, 1° ottobre. La rassegna ha il sostegno di Galleria Nazionale delle Marche, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, confraternite di San Giovanni e San Giuseppe, Frati Minori Conventuali, BCC Metauro e Lions Club Urbino.

Giovanni Volponi