"Con Baiardi se ne va un pilastro della cultura"

La città sente unanime il cordoglio per la scomparsa di Giorgio Cerboni Baiardi, avvenuta l’altro ieri all’età di 91 anni (stamattina alle 10 le esequie alla chiesa dell’Annunziata). "Con la scomparsa di Baiardi – ha detto il magnifico rettore Giorgio Calcagnini – perdiamo uno dei pilastri della cultura urbinate del Novecento. Ai parenti va tutta la vicinanza mia e dell’Università di Urbino. Ha ricoperto incarichi di vertice nell’Ateneo, dalla Facoltà di Lettere all’Istituto di Filologia Moderna fino alla creazione della Scuola di Moda, continuando a offrire fino all’ultimo il suo preziosissimo contributo all’interno del Comitato scientifico della Fondazione Carlo e Marise Bo".

Tanti gli studenti e i colleghi che nel corso degli anni hanno potuto apprezzarne la finezza e l’incisività delle lezioni sulla letteratura italiana, offrendo al contempo nuovi spunti di lettura di Bernardo e Torquato Tasso, Belli, Pascoli fino a Gadda e Volponi, senza trascurare la scoperta di poeti come Ercole Bellucci e accompagnandosi sempre alle battute argute e alla simpatia che sapeva trasmettere in ogni occasione.

Anche il sindaco Maurizio Gambini ha fatto giungere un messaggio di cordoglio: "La notizia mi ha lasciato commosso e rattristato. Con il professor Cerboni Baiardi se ne va una figura che ha lasciato un’impronta significativa nella storia della nostra città, a cui è stato legato per tutta la vita. La sua attività professionale all’interno dell’Università e il suo impegno nell’Amministrazione comunale e nell’Accademia Raffaello lo hanno reso un riferimento per la vita culturale, politica e civica urbinate. Non lo conoscevo bene personalmente, ma ha sempre ispirato in me profondo rispetto. A nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale porgo alla sua famiglia le più sincere condoglianze".

Anche il Movimento Cinque Stelle urbinate si unisce al lutto: "Ci stringiamo attorno al figlio Giacomo, alla sorella Anna e a tutti familiari per la scomparsa del professor Baiardi, stimato studioso della Università di Urbino. Nella sua lunga vita ha ricoperto tanti altri incarichi, e si è distinto, tra i numerosi impegni, anche in campo politico in qualità di vicesindaco con delega di assessore alla cultura negli anni ’80. Impegno politico ora raccolto dal figlio Giacomo, nostro attivista". Ma la scomparsa non tocca solo Urbino: "Resto molto colpito dalla scomparsa del professor Cerboni Baiardi – ha detto l’ambasciatore Giorgio Girelli, presidente emerito del conservatorio Rossini – era un fine ed autorevole studioso che ha dato lustro al nostro territorio e di cui ho personalmente sperimentato la generosa e disinteressata solidarietà in momenti complessi. Serbo per lui ammirazione e profondi sentimenti di gratitudine, come cittadino e come presidente del Conservatorio Rossini, ed esprimo tutta la mia dolente e solidale vicinanza alla figlia Anna".

Come riportato ieri su queste colonne anche l’Accademia Raffaello è in lutto. Dice il presidente Luigi Bravi: "Per noi è un grande dolore, non è semplicemente un presidente emerito che se ne va. Personalmente ne ricordo la grande simpatia e la pervicacia con cui ha ingaggiato certe giuste battaglie e se l’Accademia oggi ha un certo orientamento è certamente il naturale sviluppo della impostazione data da lui".

