Con “Be Vintage X Utopia Pesaro“ si mangia e balla per la solidarietà

Oggi vintage e solidarietà sono protagonisti di “Be Vintage X Utopia Pesaro“, evento speciale ospitato da “Utopia Onlus“ Trattoria Sociale, al Parco Miralfiore di Pesaro. La serata, organizzata il giorno dopo san Valentino, sarà un’occasione per festeggiare l’amore in tutte le sue forme, tra amici, musica e balli d’epoca. L’energia di Ingo Swing Singer, artista poliedrico di Senigallia noto per il suo carisma come dj, animatore, speaker, cantante e showman, trasporterà il pubblico in un viaggio musicale dagli anni ’30 ai ’60. L’evento inizierà con una cena spettacolo preparata e servita dai ragazzi speciali di “Utopia Onlus“. Menù fisso a 25 euro (bevande incluse). Dopo la cena, la serata entrerà nel vivo con la pista da ballo aperta a tutti, senza limiti di scuola o livello di ballo. Info e prenotazioni al telefono 329 6185153.