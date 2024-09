"Con bimbi e animali è ancora peggio"

"Riceviamo circa 100 richieste al giorno, quasi tutte da archiviare: il mercato ha costi troppo alti per la richiesta o per lo scarsa disponibilità delle stesse case. La clientela è variegata, però i giovani non hanno più soldi: ci mandano richieste da 3-400 euro al mese, cifre che non esistono più, neanche in periferia. I proprietari ora sono molto selettivi, ci sono casi in cui non hanno affittato a persone perché alla visita non erano vestite bene, perché i potenziali inquilini avevano dei bimbi piccoli o perché avevano animali. Succede anche questo. Un’altra cosa che mi è capitata è che la richiesta di canone aumentasse in base alle persone che sarebbero dovute entrare in appartamento".