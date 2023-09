Con ‘Botteghe e mercanti’ a Orciano in scena la storia

Prima assoluta, sabato prossimo alle 21, in piazza Gio’ Pomodoro a Orciano di Terre Roveresche per lo spettacolo teatrale ‘Botteghe e mercanti, la vocazione commerciale di Orciano’, scritto e interpretato dal noto autore e attore Fabio Brunetti. Una narrazione che parte dal Medioevo e arriva fino ai giorni nostri, descrivendo il secolare impegno degli orcianesi nel commercio e ripercorrendo anche la genesi e lo sviluppo dello storico mercato paesano settimanale. Brunetti, che vanta una lunga esperienza come attore cinematografico, televisivo, teatrale e interprete di spot (arcinoto quello delle tagliatelle Barilla nelle vesti del cuoco Adelmo, accanto a Pierfrancesco Favino, per la regia di Gabriele Salvatores), sarà accompagnato in scena dalla chitarra di Nicolas Micheli e diretto dal regista Glauco Faroni. "E’ un viaggio attraverso la storia di Orciano vista da un punto di vista delle tante attività e iniziative commerciali – evidenzia l’autore – che unisce memoria sociale, cultura ed economia". La rappresentazione si inserisce in un evento più ampio che ha come finalità la valorizzazione della vocazione commerciale orcianese, organizzato dal circolo Auser di Terre Roveresche con il patrocinio e il contributo del Comune e del Comitato provinciale Auser, in collaborazione con ben 5 associazioni locali: ‘Accademia dei Tenebrosi’, ‘Officina degli Artisti’, ‘Smac’ (Spettacolo Musica Arte Cultura), Pro Loco Orciano e Circolo Acli ‘Toniolo’. Evento, che sempre per sabato, dalle 18, prevede l’apertura di una mostra fotografica al Museo della Corda e del Mattone, con immagini del passato di botteghe, mercanti e dello storico mercato del giovedì, di cui si ha notizia sin dal 19esimo secolo. "L’iniziativa – dicono gli organizzatori – costituisce la partenza di un progetto che ambisce ad avere appuntamenti fissi nel tempo, con l’obiettivo di creare un osservatorio della situazione economica attuale e dei suoi possibili sviluppi".

Sandro Franceschetti