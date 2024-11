Con Cento in scena la seconda vita della Vuelle. Bucarelli riprende fiducia e Sasà è uno spasso

Testa bassa e pedalare. Ora che le settimane di lavoro tornano ’lunghe’ senza i turni infrasettimanali di mezzo (il prossimo si giocherà il 15 gennaio) la Vuelle deve approfittarne per aumentare quell’amalgama che domenica contro Cento è sembrato, per la prima volta, fare capolino. I 10 assist smazzati da Imbrò sono molto più importanti delle sue bombe perché hanno consentito ai compagni, soprattutto a King e De Laurentiis, di rendersi pericolosi. I penetra e scarica per l’ala americana, che ama tirare dall’angolo, e soprattutto i pick and roll con il pivot, che conclude bene se riceve in movimento, hanno reso meno prevedibile l’attacco biancorosso che raramente aveva avuto quattro uomini in doppia cifra, di cui tre italiani. Ha ripreso fiducia anche Bucarelli che ha tirato con ottime percentuali (2/2 da due e 3/5 da tre): la sensazione è che il giocatore fiorentino sia un giocatore ’emozionale’ e che abbia bisogno di cominciare bene per fare una buona partita. Domenica ha messo il primo tiro ed è andato via sul velluto, anche perché stavolta ha potuto giocare nel suo ruolo naturale e non da play, quindi finalizzando più che impostando il gioco.

Cento era senza il suo play titolare (Berdini) e sicuramente ha giocato una partita mediocre, nonostante Tanfoglio, che lo sostituiva, non abbia affatto sfigurato: ma forse gli emiliani avevano più bisogno di qualcuno che orchestrasse la manovra più che tirare da tre col 63% come ha fatto il 19enne della Sella. Giustamente Pesaro ne ha approfittato, forzando qualche palla persa fra le 15 gettate al vento dagli ospiti, grazie soprattutto a un Parrillo indemoniato che ha sporcato le linee di passaggio (3 i suoi recuperi) oltre ad aggredire chi portava palla. Dopo i suoi 28 minuti di un’intensità eccellente, ci spieghiamo anche il motivo per cui Sasà è stato amatissimo in ogni piazza in cui ha giocato. Non si può non voler bene a un ragazzo che spende sul campo il 100% di quello che ha dentro, e si vede. Ecco perché Leka a fine partita ha esclamato: "Se avessi cinque Parrillo ci potremmo divertire". Vero, perché se tutti i biancorossi che fanno parte del roster giocassero con la sua intensità in difesa ed esprimendo il 100% delle loro qualità in attacco, diverse cose cambierebbero in questa Vuelle. Poi è naturale che si guardi al mercato con speranza e curiosità, perché si potrebbe migliorare parecchio con un paio di innesti azzeccati. Ma vogliamo mettere il Matteo Imbrò che ha giocato l’altra sera con quello imbarazzante che avevamo visto finora? Il capitano ha giocato 33’ senza mai sembrare in debito di ossigeno, tirando col 50% da tre e smazzando i 10 assist che hanno fatto la differenza. Delle due l’una: o è entrato in forma improvvisamente, oppure giocando con continuità, senza Ahmad al fianco, è stato capace di ritrovarsi. Un altro spunto su cui riflettere.

Elisabetta Ferri