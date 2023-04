Con Cesarini nelle Terre sonore "Perché la musica è transumanza"

di Claudio Salvi

Anteprima al Teatro Comunale di Cagli della rassegna Terre Sonore il 14 aprile (ore 21), con la presentazione del nuovo disco di Marco Cesarini & Uqbar Orchestra! frutto della residenza artistica svoltasi nella stessa sede a marzo 2022. Una produzione del Comunale di Cagli e Fano Jazz Network con l’intento di sostenere la creatività artistica dei giovani talenti del territorio. Il concerto prende il nome dal titolo del disco: Transumanza volume II Vulnus.

Cesarini, un nuovo progetto che è un po’ la prosecuzione ideale del precedente.

"Dopo il disco precedente le strade da intraprendere potevano essere diverse, ho scelto quella che mi sembrava più ’necessaria’ per me e per la musica. Di ensemble come il nostro se ne vedono pochi. E’ sempre più raro trovare gruppi numerosi che propongono musica originale. Proprio per questo devo ringraziare i musicisti che ho incontrato negli ultimi anni, perché senza di loro non sarei riuscito a realizzare questo lavoro, parlo di Jean Gambini, Giulia Di Muzio, Nicola Neker Amadori, Giacomo Del Monte, Daniele Mazzucchelli, Andrea Angeloni e Ugo Conti".

Una residenza che diventa anche un disco; un’esperienza davvero singolare.

"In realtà ho sfruttato l’occasione facendo portare uno studio mobile da Mattia Coletti nel teatro di Cagli, così da poter documentare il tutto. Una possibilità che ci è stata offerta da in particolare da Sandro Pascucci e Adriano Pedini".

Perché Vulnus?

"Perché credo che siamo perennemente minacciati da una mancanza di etica in qualsiasi ambito. Dopo due anni di pandemia, tutti, ci portiamo dentro delle ferite post covid, nella mia personale transumanza, ero in una fase in cui queste ferite andavano affrontate"

E perché l’esigenza di differenziare completamente un brano dall’altro, senza seguire, diciamo, una linea?

"Per me invece la linea e molto chiara e coerente: non mi pongo limiti, soprattutto quelli legati al genere musicale"

Quanto contano le contaminazioni nella sua musica e perché ha deciso di chiamarla Uqbar Orchestra?

"Le contaminazioni sono alla base della mia esistenza, sono cresciuto con amici di etnie diverse, ho sempre ascoltato tanti tipi diversi di musica perché credo nella singolarità degli individui e dei musicisti, non credo nella catalogazione, compito che lascio ad altri. Il nome Uqbar l’ho preso da un racconto di Borges. Lo scrittore utilizza la forma di un racconto fantastico per parlare di cose estremante reali e molto attuali. Un racconto con così tante stratificazioni e tanti argomenti che sembra più un romanzo, all’interno di questo racconto si parla di un luogo che si chiama Uqbar popolato da individui che hanno una cultura a dir poco utopistica, come dicevo prima Borges utilizza degli espedienti letterari per affrontare diversi argomenti. Mi sembrava il nome perfetto per rappresentare la ricerca che sta alla base della nostra musica".

La sua transumanza da dove parte?

"Da quando sono nato musicalmente nel 2020; quando ho scritto ’Transumanza I’"

E dove vuole arrivare, se mai si è prefisso una meta?

"In questo momento navigo a vista, e mi ritengo fortunato ad essere arrivato fino qui e sono molto felice che Caligola Records di Claudio Donà abbia voluto inserire nel suo catalogo così ricco di nomi importati anche il nostro".

Se volesse dare una definizione alla sua musica, come la descriverebbe?

"Domanda difficile, posso rispondere semplicemente ’Musica’?"