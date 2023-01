Con “Cuoro“ la tragicommedia della quotidianità

Teatri d’Autore, stagione di prosa nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da Amat con dei Comuni del territorio e con il contributo della Regione Marche, del MiC e della Provincia di Pesaro e Urbino, prosegue oggi alle ore 21.15 al Teatro della Concordia di San Costanzo con “Cuoro“, inciampi per sentimenti altissimi di e con Gioia Salvatori.

“Cuoro“ nasce nel 2012 da un blog e dal tentativo di raccontare un punto di vista sul mondo mettendo in luce attraverso i toni della satira di costume alcune riflessioni sconnesse, nevrosi e paradossi della quotidianità che costellano le vite di ognuno avvitandole tragicomicamente su se stesse. Il progetto del format “Cuoro“ continua dalla sua nascita a dialogare col web e con le piattaforme social in cui vengono sviluppati contenuti pensati ad hoc ed elaborati per la comunità di persone che segue l’evolversi del progetto sia on line, sia successivamente come pubblico a teatro. Nel corso degli anni “Cuoro“ è diventato uno spettacolo di cui esistono diverse versioni declinate a seconda dei temi affrontati: una versione che ragiona intorno al mondo femminile, una sul Natale e questa in scena a San Costanzo che parla d’amore, il tutto nel tentativo di costruire un linguaggio comico personale e un teatro che dialoghi con la tradizione della comicità ma anche con le nuove forme espressive della comicità. Info tel. 0721 849053, [email protected] Prevendite biglietti (da 8 a 15 euro) su vivaticket, e Iat di San Costanzo 340 0796684 – 348 5235878 e a teatro oggi dalle ore 19.