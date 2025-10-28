Con due euro ne vince 62mila. È un pensionato

Ha giocato 2 euro, ne ha vinti più di 60mila. E’ successo ieri a Vismara, nella rivendita di via Velino 12. A raccontare l’episodio è Massimo Oliva (foto), titolare dell’attività di Tabacchi/edicola: "A vincere è stato un nostro cliente abituale, che abita da queste parti – racconta –. Un uomo in pensione, che ha giocato una schedina del Superenalotto da 2 euro, e ne ha portati a casa, per la precisione, 62.755". Questo è stato possibile perché il pensionato di Vismara è riuscito a centrare, con la sua schedina, un "5". Si tratta di uno dei tre "5" che sono stati registrati in quello stesso concorso in tutta Italia: gli altri sono stati registrati ad Albenga, in provincia di Savona; e a Napoli. A decretare la vittoria è stata la sequenza dei numeri 16, 18, 33, 53, 58, 89, con il numero Jolly 81 e il numero SuperStar 59.

Non è la prima volta che la dea della Fortuna fa tappa in provincia. Lo scorso giugno un altro "5" fu centrato in una tabaccheria di Gabicce Mare, in via Risorgimento, con un premio di circa 30mila euro. Poco prima, ad aprile, altro colpo per un neo-pensionato, che ha vinto circa 19.526 euro centrando un "5" nella tabaccheria Ciro di Pantano, in via Menotti. E ancora l’anno scorso, a luglio, un fortunato giocatore vinse 182.818,16 euro con un "5" centrato nella tabaccheria "Il Quadrifoglio" di Gabicce Mare, risultando l’unico vincitore in tutta Italia in quella estrazione. Di sicuro, però, nel palmares della città la vincita più importante riguarda la Lotteria Italia. Nel 2021 la tabaccheria Cardinali di piazzale Lazzarini centrò il primo premio da 5 milioni di euro. Nel 2024, sempre nella stessa tabaccheria, fu vinto il secondo premio da 2,5 milioni di euro. E fortuna che la dea è bendata.