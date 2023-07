Con “Festazione“ ci si diverte sul binario della vera allegria

C’è molta attesa per gli appassionati di Festazione, manifestazione che si richiama alla suggesione del treno, della ferrovia e della stazione. Da oggi a domenica negli spazi della vecchia Stazione di Pole di Acqualagna si riparte con l’entusiasmo che caratterizza questa Festa che si ripete da più di un decennio.

Acqualagna ebbe dal 1898 al 1944 ben due stazioni (Acqualagna e Pole Piobbico) sulla linea ferroviaria Fabriano-Urbino, parte del collegamento che avrebbe dovuto raggiungere Santarcangelo di Romagna e collegare quindi la Roma-Ancona con il nord Italia senza passare lungo l’Adriatico esposto agli attacchi militari via mare. Purtroppo il sonno venne infranto prima dai bombardamenti tedeschi del ‘44 – che distrussero le principali opere d’arte ed anche la stazione di Acqualagna –. La Stazione di Pole-Piobbico ha resistito e la festa ripunta un riflettore su questa parte della nostra storia. Festazione è diventata una grande e allegra festa popolare che coinvolge tutto e tutti grazie all’impegno dell’associazione Assopole. Sono ricostruiti vagoni ferroviari in stile bar e ristoranti, e c’è una locomotiva Pole-Express che fa bella mostra di sé davanti alla vecchia bella stazione. Tutto richiama il tema ferroviario e i giovani volontari forniscono la giusta energia. Una festa da non perdere anche per la qualità della musica.