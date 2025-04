Con “Furlo in Fiaba“ si scopre la natura

“Furlo in Fiaba“, storico programma di iniziative della Riserva del Furlo realizzato in collaborazione con i Sistemi Bibliotecari Alto Metauro, Catria e Nerone, Cometa e Montefeltro, approda in 14 biblioteche del territorio provinciale con un ampio calendario di appuntamenti per presentare “L’infortunio del Maestro Falco pellegrino“, ultimo racconto di Giovanna Renzini (foto), compianta scrittrice e giornalista capoufficio stampa della Provincia scomparsa lo scorso anno. La favola è inserita nella Trilogia di Fiabe sugli animali della Gola del Furlo, edita dalla Riserva Naturale Statale Gola del Furlo e inclusa nella Collana di Educazione Ambientale.

Spiega il direttore della Riserva Maurizio Bartoli: "E’ importante fin da piccoli cominciare a formare conoscenze e consapevolezze ambientali, insieme al senso di responsabilità nei confronti del patrimonio naturale che ci circonda. E questo Giovanna Renzini lo sapeva molto bene. I suoi tre racconti per bambini (E’ nato un Aquilotto, Lupetto Furletto e l’amico Capriolo e L’Infortunio del maestro Falco pellegrino), illustrati da Marco Ferretti, sono dedicati agli animali selvatici che vivono nella Riserva e coniugano la fantasia al rispetto della natura e della biodiversità. La Riserva del Furlo intende presentare nelle biblioteche del territorio l’ultima fiaba della trilogia con pomeriggi dedicati ai bambini dai quattro ai dieci anni, per conoscere attraverso letture e giochi gli animali della Gola del Furlo. Ringraziamo i lettori dei Sistemi Bibliotecari per la sinergia dimostrata anche in questa occasione e i Comuni che ospitano gli appuntamenti nelle loro biblioteche".

Sono 14 gli appuntamenti calendarizzati da domani nelle biblioteche comunali di Fermignano (oggi ore 16,30); Carpegna (domani, ore 16); Mondavio (martedì 15 ore 17); Urbino (mercoledì 16 ore 16); Macerata Feltria (giovedì 17 ore 16); San Costanzo (sabato 3 maggio, ore 16); Pergola (lunedì 5 maggio, ore 17); Sassocorvaro-Auditore (martedì 6 maggio, ore 17), Cagli (sabato 10 maggio, ore 16), Piandimeleto (venerdì 16 maggio, ore 15), Acqualagna (sabato 17 maggio, ore 16), Lunano (Lunedì 19 maggio, ore 15.30), Fossombrone (Martedì 20 maggio, ore 17), Serra Sant’Abbondio (Martedì 27 maggio, ore 16).

Ingresso gratuito per tutte le iniziative.