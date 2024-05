Con Gambini la “Città concreta“: "Urbino cresce e si apre al mondo"

È l’immagine di una “Città concreta“, come il nome della coalizione a sostegno della candidatura a sindaco di Maurizio Gambini, quella proposta sabato sera a Teatro Sanzio. Tantissimi cittadini, dal centro e da tutto il territorio comunale, hanno accolto l’invito a partecipare alla presentazione del programma elettorale e dei candidati delle tre liste della coalizione: Liberi per cambiare, Movimento Urbino città ideale e Centrodestra per Gambini.

Ad aprire la serata è stata una relazione scritta dal professor Lucio Monaco, recentemente diventato cittadino urbinate onorario, sul riconoscimento ufficiale del capoluogo di provincia "che credo assicurerà grandi e importanti benefici alla città, al territorio e ai valori di civiltà e cultura che essa rappresenta", e sulla rilevanza del nuovo status amministrativo.

Secondo Monaco, passando a 32 consiglieri e 9 assessori si avranno "più democrazia rappresentativa e un meglio organizzato assetto di governo". Poi rimarrà in vigore il sistema con metodo proporzionale per il Consiglio e doppio turno ed eventuale ballottaggio per il sindaco, anche qui garantendo "massima rappresentatività degli orientamenti politici".

Inoltre, si potranno avere in città uffici della Provincia e della Prefettura, con "necessità di un riassetto anche a livello di Questura", ed è ora garantita la permanenza del Tribunale.

Urbino potrà poi "godere di maggior rappresentatività nella Conferenza provinciale permanente" e accedere "a nuove e importanti opportunità finanziarie". Infine, sul terzo mandato per un sindaco: "Sembra che con ricorso straordinario al Capo dello Stato sia stata contestata per “irragionevolezza“ la possibilità del terzo mandato consecutivo, ma non ritengo che tale censura sia fondata, in quanto la qualifica di capoluogo di provincia prescinde totalmente, come è logico, dal criterio del numero degli abitanti".

Esaurito l’argomento, che era uno dei focus della serata, intitolata “Urbino capoluogo“, Gambini ha illustrato alcuni temi principali del programma elettorale di coalizione, collegandoli a quanto realizzato e impostato durante i due mandati alla guida dell’amministrazione comunale: dal turismo ai giovani, dalla scuola alla sanità, dalla riqualificazione del centro storico e del territorio alla realizzazione dei parchi delle Cesane, fino all’acquisto della ex Fornace Volponi. A seguire, ha accolto sul palco gli 83 candidati della coalizione Città concreta. "Sono orgoglioso della squadra che mi sostiene – ha commentato Gambini –. Per le prossime elezioni amministrative abbiamo fatto la scelta responsabile e concreta di presentare tre liste, composte da persone animate dalla voglia di contribuire attivamente e seriamente a costruire il futuro della nostra città: ognuno di loro è pronto a dare il meglio delle proprie capacità. Trovo in questo gruppo e nell’affetto che ci è stato dimostrato dalle tante persone presenti a teatro l’energia e l’entusiasmo giusti per rinnovare con convinzione il mio impegno, affinché la nostra amata città possa continuare a crescere e ad aprirsi al mondo, anche grazie alle nuove occasioni che si prospettano con il titolo ufficiale di capoluogo. Sono sicuro che i nostri concittadini ci sosterranno in questa nuova sfida".

Nicola Petricca