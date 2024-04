Con “Giulietta e Romeo“ vive la grande danza italiana

Si chiude stasera alle 21 con le coreografie di “Giulietta e Romeo“ la stagione 2023-24 del teatro Sanzio, promossa dal Comune con Amat, col contributo di Regione e Ministero della Cultura. Sul parquet del teatro ducale, la danza ispirata alla celebre tragedia shakespeariana, su musiche di Prokof’ev e firmata dal coreografo e regista Fabrizio Monteverde, creata nel 1989 per il Balletto di Toscana e riallestita nel 2002 dal Balletto di Roma. Negli ultimi 20 anni “Giulietta e Romeo“ è stata una delle produzioni di maggior successo con oltre 350 rappresentazioni in Italia e all’estero. Il focus è sul personaggio di Giulietta, fragile e passionale allo stesso tempo nella sua semplicità, animata da una purezza di sentimenti, donna volitiva pronta a lottare per la propria felicità. La Verona degli infelici amanti di Shakespeare si trasforma qui in un Sud oscuro e polveroso, reduce da una guerra e alle soglie di una rivoluzione. Giulietta è protagonista e vittima di una ribellione giovanile e folle, in fuga da una condizione femminile imposta e suicida di un amore inammissibile. Romeo, silenziosamente appassionato e incoscientemente sognatore, è martire della propria fede d’amore innocente. Tra loro, le madri Capuleti e Montecchi, padrone ossessive e compiaciute di una trama resa ancor più tragica dall’intenzionalità dell’odio e dall’istigazione alla vendetta. Protagonisti del balletto, Carola Puddu e Paolo Barbonaglia.

g. v.