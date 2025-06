Con gli “Sguardi d’Autore“ la Galleria Albani di Urbino rilancia il contemporaneo

Dieci artisti italiani e svizzeri per un respiro internazionale e per una esplosione di colori e di forme. Così si presenta la mostra collettiva “Sguardi d’Autore“, che verrà inaugurata oggi alle ore 17 alla Galleria d’Arte Albani, in via Mazzini. Lo sguardo è il nostro modo, personale e unico, di osservare la realtà. Lo facciamo quotidianamente, ma l’artista ha la capacità di indagare e legare la realtà esterna al proprio mondo interiore tanto da portarci a riflettere e a toccare la nostra sensibilità e le nostre emozioni.

Ecco allora esposte in mostra opere con sfondi monocromatici da cui si “staccano“ lettere quasi a creare un alfabeto unico e differente quadro dopo quadro. O filamenti di colori, microcosmi quali metafore visibili della complessità della realtà e della vita in un dipanarsi e riunirsi in nodi dei filamenti stessi solo apparentemente disordinati. In realtà queste opere sembrano dirci che il caos totale non esiste: a noi cercare una struttura anche dove sembra mancare.

L’esposizione, visitabile a ingresso libero fino al 13 luglio, presenta in alcune tele richiami di visioni dell’universo profondo come i diversi telescopi cosmici ci rimandano; in altre, macchie di colore nel gioco fra campiture geometricamente distribuite; senza dimenticare la natura. Tutto questo suggerisce che per gli artisti presenti in mostra la distanza fra quella che definiamo in senso generale arte astratta e l’arte figurativa è minima, per non dire nulla, in quanto la visione registra ma anche crea le forme che popolano la nostra realtà ed è attraverso esse che cerchiamo di interpretare e dare ordine alla nostra interiorità e all’universo fuori di noi.

Dieci gli autori in mostra: Giovanna Abile, Lilian Rita Callegari (foto), Donatella D’Angelo, Luca Fronzoni, Andrea Gatti, Gianblu, Karin Monshauer, Maria Grazia Raffaelli, Liliana Russi e Alessandra Zui.

g. v.