"Con gli spettacoli anche la solidarietà"

"Attraverso gli spettacoli teatrali che organizziamo con i nostri soci – dice Lina Castellani, autrice e regista – riusciamo a raccogliere fondi per la nostra associazione di volontariato Time For Peace and development, attiva in iniziative per la pace e per la solidarietà. La nostra è una attività volta alla beneficenza e attraverso il gruppo di attori amatoriali che si è creato, tutti volontari, portiamo in scena 3 o 4 spettacoli all’anno. Uno di questi si terrà proprio oggi a Gabicce (ore 17) al teatro Astra, dal titolo "C’era una volta la favola pazza". Altro scopo della nostra attività è quello dell’aggregazione. Nella nostra compagnia ci sono ragazzi, persone più anziane, ma ci sono stati anche giovani rifugiati arrivati a Pesaro. Sul palcoscenico tutti sono alla pari, questo è un modo per sviluppare anche l’integrazione".