Con i ’brevi’ problemi di vicinato

Il boom degli affitti brevi degli ultimi cinque anni, che ora però sembra aver subito una battuta d’arresto a causa della troppa offerta sul mercato, ha inevitabilmente creato da una parte una minore disponibilità di alloggi per le famiglie in cerca di una abitazione stabile. Dall’altra parte però questo fenomeno ha creato anche altre problematiche, come il disagio (in alcuni casi) a chi vicino a questi appartamenti turistici ci vive tutto l’anno.

A segnalarcelo è proprio un cittadino pesarese: "Purtroppo molto spesso ci troviamo a contatto con persone che non rispettano i vicini – dice -. E’ una questione di sensibilità e rispetto per chi vive in quello stesso stabile, oppure nella casa a fianco, ma anche una questione di sicurezza. Capita purtroppo che si lascino porte o cancelli aperti, con il rischio che in casa possano entrare anche estranei oppure che ci sia del baccano. Purtroppo – conclude - ci sono persone arroganti a cui non interessa rispettare regole di buon vicinato. E credo siano tanti i cittadini che si ritrovano in queste condizioni".

Abbiamo chiesto se al Comune di Pesaro siano arrivate delle segnalazioni in tal senso e dall’inizio dell’anno ne risulta arrivata una.