Con i Concerti del Conservatorio nuovi talenti per Beethoven

Sarà ancora il pianoforte a dominare i prossimi appuntamenti del cartellone dei Concerti del Conservatorio Rossini. Oggi e giovedì 30 gli studenti Thomas Baroni e Davide Massacci proporranno opere canoniche della letteratura pianistica. Oggi Thomas Baroni, vincitore del 1° premio nella sezione “pianoforte solista“ al CIMP (Concorso Internazionale Musicale “Città di Pesaro“) 2022, eseguirà la Sonata in do maggiore n. 21 op. 53 “Waldstein“, capolavoro beethoveniano che deve il suo titolo al dedicatario del brano.

A seguire il Carnevale di Vienna. Quadri fantastici op. 26 di Robert Schumann, una serie di “divertimenti“ ideati da Schumann nel 1838, durante il suo periodo di permanenza a Vienna. Giovedì Davide Massacci, premiato in concorsi nazionali e internazionali, estenderà lo sguardo sull’Ottocento introdotto da Baroni con alcune composizioni chiave del repertorio romantico: dal Totentanz di Liszt, parafrasi sul Dies irae articolata dal musicista ungherese nella forma del tema e variazioni, e da alcuni Studi di Chopin tra cui l’Allegro con fuoco de La caduta di Varsavia (op. 10 n. 12) alle miniature pianistiche quali il n. 1 dei Drei Klavierstücke D946 di Schubert e il Notturno op. 48 n. 1 di Chopin. A conclusione del programma Massacci si inoltrerà nel Novecento con la Toccata (1952) dello spagnolo Manuel Castillo (1930-2005) in un virtuosismo dallo stile in equilibrio tra tradizione e contemporaneità. I concerti, ad ingresso libero fino a esaurimento dei posti, si terranno nella Sala Bei della Provincia di Pesaro e Urbino (ore 18,30). Per ulteriori informazioni: www.conservatoriorossini.it

l. d.