"Con i soldi spesi da voi fate un bar ospiti serio"

Il "Benelli" continua a stupire le tifoserie ospiti. Dopo quelli di Reggiana, Cesena, Alessandria (che avevano molto criticato sui social il servizio bar del settore ospiti), solo per citarne alcune, anche i tifosi di Sassari arrivati a Pesaro per vedere la partita martedì sera, hanno dovuto fare i conti con un bar posto sotto il livello dei loro piedi e hanno denunciato tutto sui social: "Questo è il bar – ha scritto Christiano Demontis – del settore ospiti. Mi auguro che tutti i soldi che gli abbiamo lasciato li diano all’amministrazione comunale perché faccia qualcosa di serio. Per la città, per la maglia..."