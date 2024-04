Con i tulipani la primavera è ben colorata

"Fiori, a primavera? Avanguardia pura". Solo pochi di voi non avranno ricollegato chi e quando pronunciò questa battuta. Si tratta di un film, probabilmente uno di quelli che più di tutti è nella memoria internazionale. Non un kolossal ma sicuramente un fondamentale. Il film in questione è “Il diavolo veste Prada“ e a circa metà pellicola viene pronunciata dalla direttrice della rivista questa frase ad una sua redattrice che riproponeva un servizio moda con dei fiori. A primavera.

Per quanto tutto questo non è effettivamente originale, e ne siamo consapevoli però in questo periodo, tra allergie e sbalzi di temperature, i fiori tengono forte. E di più. In questo 2024 ancora più del 2023 c’è una estrema voglia di andare a raccogliere tulipani. Non sto scherzando, pensate che ieri mattina stavo andando in redazione mi giro un attimo e vedo un campo. Lo ricordavo vuoto anni fa e cosa ci trovo? Una distesa di tulipani, bellissimi e colorati, con un cartello che invitava a raccoglierli. Una tradizione che in certe zone d’Italia, oltre all’Olanda, era conclamata ma ora si sta espandendo. Sempre più negozi vengono kit per fare giardinaggio su balconi e terrazzi oltre al giardino. Idem la richiesta di sperimentare, piantare e coltivare piante, semini e bulbi.

Beh bello, no? Di grande ritorno ci sarebbero anche i garofani e l’eucalipto. Questo ricordo ancora quando bambino lo piantai a casa di mio nonno in campagna.

Beh per il libro non mi sposto. Ed eccoli il “Diavolo veste Prada“ di Lauren Weisberger (Piemme) un vero e proprio best seller globale da cui è stato tratto il film con Maryl Streep, Anne Hathaway e Stanley Tucci.

Profumo? Beh una induzione di fiori. Colorati. Dolci. Spontanei. Ma anche con un tocco di miele.

Francesco Pierucci

#FashionisismoCarlino