Con i Week end gastronomici il gusto sposa sempre la bellezza

Un viaggio all’insegna del gusto e della bellezza che da oltre quattro decenni valorizza e promuove ristorazione e territorio, attirando un numero sempre crescente di gastronauti. Con l’edizione primaverile, si apre il 42° anno dei Week end Gastronomici, una delle manifestazioni più longeve e di successo dell’intera regione Marche, promossa e curata da Confcommercio Marche Nord insieme a Fipe associazione Ristoratori Pesaro Urbino.

Dal 13 aprile all’8 giugno, in 40 ristoranti di 27 località della provincia, una immersione tra sapori e tradizioni, gustando menù di qualità a prezzi promozionali, ma anche nella bellezza di un territorio incantevole. Un territorio da scoprire accompagnati dal libretto-guida, che oltre a tutte le informazioni sui ristoranti e ai menù, riporta utili suggerimenti su monumenti, chiese, paesaggi da ammirare. La nuova edizione è stata presentata nella sede dell’associazione. "Confcommercio – ha esordito il presidente Angelo Serra – ha saputo creare un evento che ha contribuito ad elevare la qualità della ristorazione nel nostro entroterra e ha promosso, valorizzato e pubblicizzato ristoranti e località. Perché grazie ai Week End Gastronomici molti borghi sono usciti dalla marginalità e dall’anonimato".

"Oggi come 42 anni fa – ha proseguito il direttore Agnese Trufelli – due sono gli obiettivi principali di questa iniziativa così longeva e di successo: valorizzare la cucina, i piatti, le tante eccellenze enogastronomiche del territorio e i ristoranti dell’entroterra e legare i piaceri della tavola a occasioni di conoscenza di luoghi suggestivi. Ogni anno riscontriamo la soddisfazione di ristoratori e dei clienti per il rapporto tra qualità e prezzo". Per la vicepresidente Barbara Marcolini: "I Week-end Gastronomici promuovono il territorio a 360 gradi e rappresentano un sostegno economico prezioso in questo periodo".

Ha continuato il presidente dell’associazione Ristoratori Mario Di Remigio: "Questa è una manifestazione alla quale i ristoratori aderiscono sempre con piacere. E i ristoranti da parte loro valorizzano le tante eccellenze enogastronomiche del territorio".

Ha concluso il presidente di RivieraBanca Fausto Caldari: "Con Confcommercio abbiamo un rapporto di stima, fiducia e collaborazione, che ci ha portato a essere partner di iniziative pensate e costruite a favore della nostra comunità. I Week End Gastronomici favoriscono l’afflusso dei visitatori nelle aree interne del territorio. Sosteniamo con entusiasmo questa longeva iniziativa nella provincia di Pesaro Urbino e nel Montefeltro".

Il libretto-guida è consultabile e scaricabile nel sito confcommerciomarchenord.it. La prima uscita domenica 13 aprile al ristorante Nenè di Urbino (0722 2996) al Piccolo Mondo di Mombaroccio (0721 470170).

Luigi Diotalevi