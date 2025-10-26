Con il Bra bisogna andare a punti. Mister Stellone: "Quando si vince la settimana è piena d’entusiasmo"

La vittoria tanto attesa, seconda stagionale, è arrivata a Pontedera. Accompagnata da una prestazione decisamente convincente. Ora bisogna darle continuità, sfruttando l’energia positiva che ha portato. E’ la sintesi del pensiero espresso da Roberto Stellone alla vigilia della sfida di Sestri Levante con i piemontesi del Bra in esilio forzato. "Quando si vince la settimana vola – racconta il tecnico – carica di entusiasmo. Sarei molto felice di ripeterla".

Quel che non può ripetere, è la formazione, perché la settimana purtroppo ha portato anche un nuovo infortunio. Venerdì si è fermato Nicastro. Gli esami hanno evidenziato un piccolo stiramento al polpaccio, ne avrà per qualche settimana. L’assenza del centravanti si aggiunge a quelle di Giovannini (prossimo al rientro, "alla ripresa tornerà ad allenarsi in gruppo"), Paganini, Ferrari e Di Renzo, quest’ultimo alle prese con la pubalgia. Il rientro di Di Paola dopo la squalifica arriva in soccorso del reparto avanzato, quello del recuperato Tonucci offre un prezioso cambio per la difesa. "Di Paola giocherà al posto di Nicastro", annuncia Stellone. Ovvero: farà da supporto a Jallow, mentre Stabile sarà il cambio a partita in corso. "Perché un vero sostituto di Nicastro non c’è, però in questa rosa ci sono le soluzioni, sia in campo che in panchina". E in campo ci saranno anche i giovanotti protagonisti al Mannucci: Mariani e Berengo nel mezzo sotto le ali di Pucciarelli, Primasso a guidare il reparto arretrato. Il Bra in classifica è più indietro del Pontedera (ieri vittorioso in casa Juve, il che dà più valore al blitz della Vis), ma la sensazione è che abbia diverse risorse a disposizione: "Viene da un pareggio importante con la Pianese. E’ una squadra ben strutturata – dice il mister biancorosso – con una certa fisicità in difesa, dove gioca con i tre. Una squadra che spesso torna a giocare dietro con il portiere, mentre davanti ha elementi veloci. Dovremo capire quando andare a pressare. E come sempre decideranno i duelli. Quelli che a Pontedera, dove abbiamo corso meno ma con più profitto, abbiamo vinto in quasi tutte le zone del campo. Quando succede questo, vengono i dribbling, la presenza in area, i tiri in porta".

Intanto con la Vis continua ad allenarsi l’ex Monza Pepin Machin, 29 anni. La trattativa per un eventuale ingaggio è stata avviata. Fra le parti c’è una certa distanza, ma un punto di incontro non sembra impossibile.

Così in campo (stadio Sivori Sestri Levante ore 14,30).

Bra (3-5-2): Franzini; Sganzerla, Cannistrà, De Santis; Nesci, Maressa, La Marca, Tuzza, Pautassi; Baldini, Minaj. All. Nisticò. A disp. Menicucci, Renzetti, Chiesa, Rabuffi, Rottensteiner, Morleo, Cucciniello, Brambilla, Chiabotto, Lionetti, Dimatteo, Di Biase.

Vis Pesaro (3-5-1-1): Pozzi; Ceccacci, Primasso, Bove; Zoia, Berengo, Mariani, Pucciarelli, Vezzoni; Di Paola; Jallow. All. Stellone. A disp. Guarnone, Fratti, Tonucci, Nina, Stabile, Beghetto, Forte, Bocs, Tavernaro, Franchetti, Ascione, Ventre.

Arbitro: Galiffi di Alghero.