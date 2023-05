Con il clima alterato il miele di acacia diventa sempre più raro

"La produzione annuale di acacia è a rischio a causa del caldo anomalo di febbraio e marzo. Inoltre, a partire dal mese di aprile, in concomitanza con la prima fioritura di acacia, il freddo, le precipitazioni intermittenti e il vento forte stanno compromettendo il raccolto e le api stanno lavorando in forte stress. Le fioriture, in parte compromesse ma anche quelle in fase di crescita, sono a rischio e mettono in seria difficoltà il raccolto del miele di acacia, che rappresenta il top di gamma dei mieli".

A lanciare l’allarme di salvaguardia di questi insetti preziosi ma in grande pericolo come lo è la produzione di miele di acacia made in Marche sono i presidenti dei Consorzi della provincia di Pesaro e Urbino Frederic Oliva; della provincia di Ancona, Sergio Cocciarini; della provincia di Macerata, Alvaro Caramanti; delle provincie di Fermo e Ascoli Piceno, Giovanni Zucconi.

"Si stanno verificando le stesse condizioni meteo degli ultimi anni e, in particolare, del 2019 – spiegano i Consorzi apistici – quando le basse temperature di aprile hanno bruciato quasi totalmente la fioritura di acacia. Negli ultimi anni si sono registrati inverni poco freddi, primavere e fioriture anticipate, ritorni di freddo ad aprile, estati troppo calde e soprattutto grande siccità, il tutto accompagnato da eventi atmosferici estremi come le grandinate o il vento continuo. Tanto che le piante non riescono più a produrre il prezioso nettare che poi le api trasformano in miele. Inoltre, questi preziosi insetti sono dei veri e propri indicatori ambientali. Se l’ambiente è in forte difficoltà, le api sono le prime a subirne le conseguenze. E gli apicoltori non solo ogni anno raccolgono sempre meno miele, ma devono far fronte a notevoli difficoltà e fare di tutto per cercare di far sopravvivere le proprie api". Nelle Marche ci sono 72.356 alveari e 3.339 apicoltori. Nelle Marche si producono 2mila tonnellate di miele.

am. pi.