Con il commissario tornerà il “lockdown“

Da ormai dieci giorni, con le dimissioni del sindaco Gambini, aleggia su Urbino un’ombra che la città non vive dai tempi della Seconda Guerra Mondiale: il commissario. Quasi nessuno conosce però il ruolo, i tempi e i campi d’azione di questa figura, nonché le implicazioni del suo mandato. Proviamo a fare un po’ di chiarezza, grazie alle indicazioni fornite dal Testo Unico Enti Locali e al decreto legislativo 267/2000.

Innanzitutto, la figura del Commissario Straordinario concentra in sé tutti i poteri spettanti a sindaco, giunta e consiglio comunale, amministrando l’ente in attesa del primo turno utile per le elezioni, che risulta essere maggio 2026. Se Gambini non ritirerà le dimissioni, la prefettura nominerebbe subito un funzionario che si insedierebbe in via Puccinotti. Poi, entro 90 giorni, il Presidente della Repubblica con un unico decreto scioglierà ufficialmente il Consiglio comunale e nominerà il Commissario Straordinario, su proposta del Ministro dell’Interno, che potrebbe essere lo stesso funzionario precedente o un altro.

Di cosa si occupa il commissario? La legge dice che il commissario è tenuto a rendere conto, al termine del mandato, agli organi dello Stato, e ovviamente anche se il suo agire sarà improntato al benessere dei cittadini del comune, non ha motivazioni politiche nelle sue scelte. Ogni commissario ha il suo personale approccio al compito che gli viene affidato, interpretandolo o come semplice “traghettatore“, o altre volte, specie nei comuni sciolti per mafia, come figura spartiacque tra una malagestione e una gestione migliore dell’ente.

Nel caso di Urbino, essendo le dimissioni del sindaco dovute ad una crisi della maggioranza, il commissario si troverebbe a dover far fronte a tutte le attività ordinarie e straordinarie dell’ente per circa un anno e tre mesi, ovviamente a propria discrezione.

Dovrebbe vagliare non solo se partecipare a qualsiasi nuovo bando, aprire nuovi cantieri e organizzare nuovi eventi non in bilancio, ma potrebbe anche decidere di porre uno stop a qualsiasi progetto in corso, anche se già finanziato, per motivi economici, tecnici o solamente di opportunità. In teoria, possono decidere di fare tutto; in pratica però, devono giustificare ogni azione che compiono con una necessità per la cittadinanza, e non con motivazioni politiche come accade per la giunta eletta dai cittadini.

L’analisi delle attività dei commissari italiani attuali e passati evidenzia un approccio quasi sempre prudente e parsimonioso, per lasciare al termine del mandato un bilancio in salute e non operare scelte troppo discrezionali, né impegnare fondi in progetti privi di documentato ritorno. Nella attuale congiuntura rientrano quindi sia la situazione speciale dei progetti Pnrr, a Urbino numerosi, che sommati impegnano circa 30 milioni di euro, ma di essi ne sono stati spesi ad oggi meno di un quarto, sia tanti progetti (spesso a fondo perduto) in vari campi, dal sociale al turismo, dall’istruzione allo sport, che vengono di prassi finanziati di volta in volta e sono molto legati all’iniziativa degli assessori.

Insomma, una figura complessa, che si impara a conoscere solo una volta che la si vede operare concretamente.

Lo spartiacque tra questo mondo sopra descritto e il futuro di Urbino è fissato al 20 marzo, quando scadranno i venti giorni dal protocollo delle dimissioni del sindaco Gambini. Ci saranno novità prima del 20? I consiglieri comunali Mechelli e Guidi devono muoversi con prudenza e in fretta se vogliono convincere Gambini a ritirare le dimissioni.