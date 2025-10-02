Con il cuore in Umbria. Comune sulla via della pace

Il Comune di Pesaro aderisce alla Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità che si terrà da lunedì 6 a domenica 12 ottobre, giorno in cui si svolgerà il corteo che dai Giardini del Frontone del capoluogo umbro condurrà i partecipanti alla Rocca Maggiore della città di San Francesco all’insegna del motto “Imagine all the people – Immagina tutte le persone vivere insieme in pace”, "per parlare alla coscienza di tutti. Anche -e ancora di più- quest’anno, rinnoviamo la nostra presenza al Comitato organizzatore della Marcia PerugiAssisi – dicono il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Politiche educative e giovanili Camilla Murgia -. Sono tantissimi i Comuni, gli enti e i singoli che lo hanno fatto per sostenere un appuntamento particolarmente significativo in un momento in cui la politica internazionale e la situazione degli equilibri del mondo sembrano vacillare".

La decisione della giunta Biancani di aderire alla Marcia, arriva nel periodo in cui si ricordano numerose ricorrenze: gli 80 anni dalla Liberazione dell’Italia e dalla fine della Seconda guerra mondiale; gli 80 anni dal primo bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki; gli 80 anni dalla fondazione dell’Onu; i 50 anni dall’adozione dell’atto finale di Helsinki; i 10 anni dalla diffusione della Laudato sì scritta da Papa Francesco; gli 800 anni dalla composizione del Cantico delle Creature di San Francesco; i 5 anni dal 2030 a cui si guarda con l’obiettivo di rafforzare l’impegno per l’attuazione dell’Agenda 2030 e del “Patto per il Futuro” delle Nazioni Unite. Ma questi sono anche i giorni in cui "la situazione di Gaza torna, di nuovo, a un punto di enorme criticità", aggiungono Biancani e Murgia. Il Comune invita i cittadini a partecipare. Per informazioni e per prenotare un posto nel pullman in partenza da Pesaro e dal territorio, chiamare le sedi della Cgil di Pesaro e Urbino.