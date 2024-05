Con il Festival del buon esempio si ricerca il senso della civiltà

Grande partecipazione e notevole successo per il “Festival del Buon Esempio“ che si è tenuto, venerdì scorso, all’Alexander Museum Palace Hotel. Un evento che ha celebrato l’innovazione, l’eccellenza e l’impatto positivo nella società, promuovendo un futuro sostenibile e inclusivo per tutti. E’ stata un’occasione straordinaria per riunire scrittori, poeti, artisti, esperti, attivisti e leader d’opinione provenienti da tutto il mondo.

Attraverso una mostra artistica e la premiazione dei vincitori del Premio letterario, il festival ha offerto un ambiente stimolante dove condividere idee, ispirarsi reciprocamente e stabilire connessioni significative. Regina Resta, presidente dell’associazione culturale internazionale VerbumlandiArt Aps, insieme al conte Alessandro Marcucci Pinoli, sono stati gli organizzatori di questo evento che mirava a mobilitare il pubblico per diventare agenti di cambiamento positivo nella società, utilizzando l’arte e altre forme di ispirazione come catalizzatori. Obiettivo dell’evento era promuovere il concetto di “buon esempio“ attraverso l’arte e la scrittura, incoraggiando il pubblico a riflettere su come possono essere agenti di cambiamento positivo nella società. Tra i premiati, decretati da una giurìa di esperti, figurano Anna De Santi, Philippe Boa e Veneranda Basile che poi hanno recitato dal podio le loro poesie.

Tra i riconoscimenti, premiato anche il video sul bullismo che è stato realizzato dagli studenti dell’istituto scolastico Valentini-Majorana di Castrolibero con la dirigente scolastica Maria Gabriella Greco. Allestita per l’occasione anche una mostra d’arte che ha presentato opere dei seguenti artisti che hanno affrontato temi legati al buon esempio, all’ispirazione e al cambiamento sociale positivo attraverso dipinti, sculture, fotografie e arte contemporanea: Ana Buda, Anna Alemanno, Anna Frappampina, Annamaria Di Maggio, Claudio Paglialunga, Diana Italiani, Emanuela Loscanna, Enos Zaniboni, Giovanni Teresi, Irma Don Giovanni, Lilian Rita Callegari, Madia Ingrosso, Maria Camilla, Patrizia Almonti, Rosa Colacoci, Serena Stapane.

La premiazione, a cui ha partecipato, in rappresentanza del Comune di Pesaro, anche il vice sindaco ed assessore alla Bellezza, Daniele Vimini, è stata preceduta dalla conferenza sul concetto del "buon esempio", in diversi campi, tra cui arte, cultura, ambiente, educazione e imprenditoria.

l. d.