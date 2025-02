Con il “Piao“ Urbino diventa più efficiente

Un focus sul capitale umano in forza al comune di Urbino, con delle novità organizzative in più settori: sono questi i primi obiettivi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), approvato in questi giorni dalla giunta comunale per il triennio 2025-2027, un documento che di anno in anno si potrà aggiornare, ma intanto fissa le linee guida della macchina comunale in tutti i suoi aspetti.

Quattro le direttrici principali contenute nel piano: sul fronte digitalizzazione e innovazione, verrà elaborato un nuovo sito web istituzionale, totalmente rinnovato rispetto a quello attuale (non si parla del sito turistico, che rimarrà, ma di quello rivolto ai cittadini), si spingerà sulla digitalizzazione degli atti amministrativi e il rinnovamento delle infrastrutture tecnologiche per migliorare efficienza e trasparenza. Riguardo la sostenibilità, il piano prevede interventi per la promozione del turismo culturale, la mobilità sostenibile e l’efficientamento energetico, integrando obiettivi di sviluppo economico, sociale e ambientale.

Un capitolo importante attiene la gestione strategica del Pnrr: verrà istituita una Segreteria Tecnica per monitorare e coordinare i progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, assicurando risultati concreti e tempestivi.

Infine, il potenziamento del capitale umano: si porrà più attenzione al benessere organizzativo, al lavoro agile e alla formazione del personale, con azioni mirate al rispetto delle pari opportunità. "Il piano – dichiara il sindaco Maurizio Gambini – rappresenta uno strumento essenziale per la gestione strategica dell’Ente, ed è il frutto di un lavoro di scambio e coordinamento tra i vari settori, coordinati dai funzionari incaricati di Elevata Qualificazione, sotto la guida del Dirigente Unico e del Segretario Generale. L’approvazione in giunta dimostra il nostro costante impegno a operare in modo integrato, mettendo a sistema le diverse aree di programmazione per migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e rispondere alle esigenze del territorio. Il PIAO 2025-2027 non è solo un documento tecnico, ma un vero e proprio strumento strategico che punta a coniugare efficienza, innovazione e benessere per la comunità di Urbino, per questo abbiamo lavorato per poterlo approvare in tempi rapidi, in anticipo rispetto alla scadenza prevista dalla normativa".

Come detto, uno degli elementi centrali del Piano è il focus sul capitale umano: il documento include azioni per lo sviluppo delle competenze tecniche e trasversali del personale, il reclutamento di nuove risorse e il miglioramento delle condizioni organizzative, con particolare attenzione alla soddisfazione dei dipendenti e l’introduzione di alcune modifiche alla struttura degli uffici. Aggiunge l’assessore al personale Marianna Vetri: "Saranno apportate tre modifiche principali alla macrorganizzazione della macchina comunale: viene istituito l’Ufficio Comunicazione; l’Ufficio Informatica viene trasformato in Ufficio Transizione Digitale, con nuove competenze trasversali a tutti i settori; infine, il settore lavori pubblici viene diviso in “Manutenzione, patrimonio e protezione civile“ separato dal settore “Opere pubbliche“, per far fronte in maniera ottimale alle esigenze dettate dal Pnrr. Tre cambiamenti nella direzione di una maggior efficienza".

Giovanni Volponi