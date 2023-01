"Con il Pnrr 21 assunzioni a Pesaro e Urbino"

La cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario ha segnato il superamento della emergenza pandemica, che "non detta più l’agenda dell’attività giudiziaria". Lo ha rilevato il presidente della Corte d’Appello di Ancona Luigi Catelli. Sul fronte delle carceri, "anche quest’anno è stato scongiurato un ritorno al sovraffollamento: al 30 giugno 2022 i posti regolamentari negli istituti di pena erano 846, con 808 detenuti e un decremento del 3,81% rispetto al 30 giugno 2021. Crescono però i suicidi in ambiente carcerario". Il Pnrr ha poi portato a un piano straordinario di reclutamento di personale, che per quanto riguarda il Tribunale di Pesaro ammonta a 12 unità e 9 per quello di Urbino.