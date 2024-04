Con il Rimini in palio orgoglio e marcia salvezza

Fare i conti con la storia, fare i conti con la classifica. Le due cose si intrecciano, alla vigilia del derby di Rimini. La classifica dice che la Vis è terz’ultima dopo aver dilapidato un ampio margine in 7 partite-un punto. E che per conquistare la salvezza diretta di qui alla fine dovrebbe correre al passo delle prime. In alternativa, fare meglio della Recanatese per arrivare quantomeno al playout in posizione di vantaggio. Soprattutto, si tratta di tornare a vincere, cosa che ai biancorossi non riesce certo agevole, e il calendario in tal senso non è dei più invitanti. Toccherà a mister Stellone ridare la carica. Con il suo arrivo quantomeno si azzera il pregresso, tra malumori e scorie mentali, di una squadra che ormai faticava a seguire Banchieri.

I conti con la storia dicono invece che col Rimini la Vis non vince dallo spareggio di Arezzo (’99-2000) e in campionato dalla stessa stagione (2-0 al Benelli). Al Romeo Neri poi l’ultima vittoria è ancor più datata: Rimini-Vis 0-2 del ’91-92, era Attardi, a segno il Guerriero Mosconi e Badalotti. Domani va in scena la sfida numero 62. Fin qui 18 vittorie a 17 per i romagnoli e 26 pareggi. Nel nuovo secolo 5 pareggi e 3 sconfitte per la Vis. Ultima quella della scorsa stagione, un 5-0 umiliante. All’andata invece fu 1-1 (2’ pt Nina, 33’ st Morra), una gara paradigmatica della stagione, nel senso delle occasioni perse, con i pesaresi incapaci di tenere il vantaggio.

Romagnoli in piena zona playoff, pesaresi dentro fino al collo nei playout. I primi reduci dal 5-0 in scioltezza all’Olbia (esonerato Gaburro), seppure dentro un periodo incostante; i secondi da 4 rovesci di fila, l’ultimo con la Lucchese, costato la panchina a Banchieri.

Vedremo una Vis nuova? Nell’atteggiamento, almeno si spera. Quanto agli uomini, difficile che Stellone azzardi rivoluzioni in questo momento. Il nuovo tecnico in settimana ha lavorato con diversi moduli alternando tanti giocatori, allo scopo di vederli tutti all’opera. In queste ore stringerà il cerchio. Probabile la difesa a quattro. Raccomandazione ai suoi: tirare, tirare, tirare. E il gol da fuori, così come la presenza in area, è una delle voci che vedono i vissini agli ultimi posti. Sarà anche per questo che ieri mattina Karlsson, sacca dei palloni in spalla, si è allenato da solo a calciare in porta. ‘Una vittoria e si torna in fiducia’, le parole di Roberto Stellone che ha detto di credere fermamente nella salvezza (diversamente non avrebbe accettato Pesaro).

‘Adesso è vietato abbassare la guardia’, ha detto invece Troise, che contro la Vis non avrà il centrale difensivo Gigli, squalificato (al suo posto Pietrangeli), oltre agli infortunati Langella, Marchesi e Iacoponi. Ma che può contare su un super attacco: 19 gol Morra, 8 Lamesta, 5 Ubaldi.

Giovanili. La Primavera di Sandreani oggi alle 15 affronta il Latina al Benelli nella penultima giornata per consolidare il terzo posto. Domani Under 15, U16 e U17 tutte contro la Fermana. In casa l’U16, ore 11 al Supplementare Benelli.