Con il “Sentiero delle stelle amiche“ un nuovo percorso turistico

Un sentiero unirà il Castello di Frontone con il monastero di Fonte Avellana in un percorso che coniuga le peculiarità delle Marche in soli 14 chilometri. L’iniziativa “Il Sentiero delle Stelle Amiche“ verrà presentata nelle prossime settimane ma c’è già attesa per una nuova proposta turistica che unisce a vari livelli il territorio in modo sostenibile. Da un’idea dell’esperto di sviluppo turistico Andrea Pollarini, il progetto nasce dalla sinergia tra l’amministrazione comunale di Frontone, l’Università degli Uomini Originari di Frontone e il Centro Studi Avellaniti e abbraccia numerose anime: non per niente lo slogan scelto è “Le Marche in un Sentiero“.

"Il progetto è nato per recuperare la strada capitolare del Monastero di Fonte Avellana – ha sottolineato Andrea Pollastrini – e, attraverso il rapporto con il Gal Flaminia Cesano, è nata l’idea di costruire un link con il Castello di Frontone. Abbiamo ricavato il sentiero da alcuni percorsi esistenti affinchè potesse diventare la sintesi delle qualità del territorio. Qui si incontrano infatti storia, natura, spiritualità, arte religiosa, architettura e una foresta unica, conservata per 800 anni dal rapporto tra monaci e abitanti".

Da cosa nasce il nome Sentiero delle Stelle Amiche?"Nella Sala Del Capitolo di Fonte Avellana i lavori di restauro hanno fatto venire alla luce delle stelle dipinte nella volta con la tecnica del mezzofresco. Sono stelle “amiche“, calde, vicine, disegnate su un fondo di colore verde come fossero in una foresta. Nel Castello di Frontone, invece, un frammento rivela una sala che potrebbe essere stata dedicata dello zodiaco. In mezzo ci sono i monti Catria e Acuto, zone di riferimento per appassionati astrofili. Abbiamo unito tutti questi riferimenti alle stelle nel dare il nome a questo nuovo sentiero".

Da questo progetto arriverà una spinta al turismo?"Stiamo entrando in una fase nuova del turismo, quello delle narrazioni, dove chi arriva sul territorio si identifica con le storie del luogo. È un neo-turismo dell’esperienza, dello storytelling, dove contano le storie che creano un racconto, quello che ti faccio vivere sul posto, e le esperienze a cui puoi parteciapre: i nostri 14 chilometri attraversano allevamenti del cavallo del Catria, tratti ideali per l’osservazione della fauna locale, luoghi ideali per gli astrofili, tratti di foresta incontaminata, zone di tartufo e funghi e tante altre tematiche ancora".

Andrea Angelini