Con il Vastogirardi l’incognita sintetico

Oggi il Fossombrone recupera la partita con il Vastogirardi rinviata domenica 21 gennaio per una fitta nevicata che aveva interessato il " Filippo Di Tella". "Affrontiamo – commenta alla viglia della partita l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili- una squadra che a dispetto della classifica ha dei buonissimi giocatori e soprattutto sta fornendo delle ottime prestazioni compresa quella di domenica scorsa a San Benedetto del Tronto dove ha disputato una bella gara. Giocheremo su u campo sintetico, sarà una battaglia. Noi veniamo da una sconfitta che al di là delle attenuanti abbiamo perso evidentemente dovevamo fare meglio e dipiù. Oggi dobbiamo subito ripartire perché in questo momento si inizia a decidere le sorti del campionato. Purtroppo le assenze saranno tante. Rientra Conti dalla squalifica ma si è fatto male in allenamento Pagliari , sarà assente anche Calvosa che parteciperà al torneo di Viareggio con la Rappresentativa, Bio infortunato, cosi come Fagotti e ci mancherà anche Fraternali che è squalificato, siamo un po’ in difficoltà in fatto di under ma non dobbiamo piangerci addosso dobbiamo andare a fare una grande partita, sappiamo solo che disputando un’ottima gara potremo fare risultato, quindi testa a questo match cercando di eliminare subito le scorie dall’ultima sconfitta e riprendere il nostro cammino". Il direttore generale Marco Meschini aggiunge: "Andiamo ad affrontare questa partita importante, abbiamo ricaricato le pile, in settimana la squadra si è allenata bene, abbiamo qualche assenza però alla fine si gioca in undici contro undici e chi giocherà darà il massimo per riportare a casa dei punti. Noi dovremo come sempre sfruttare le nostre situazioni e a concedere il meno possibile, poi chi vincerà più duelli sul campo avrà la meglio".

Ritornando a sette giorni fa il Fossombrone è reduce dalla sconfitta a Riccione e il Vastogirardi sul campo della Sambenedettese ma entrambe non avevano demeritato. All’andata a Fossombrone il risultato premiò i metaurensi per 2 a 0 (gol fi Pagliari e Casolla). Le due squadre oggi (ore 14,30) potrebbero scendere in campo con queste formazioni.

Vastogirardi (4-3-3): Servalli; Tocco, Ruggieri, Fili, Panaro; Ceccuzzi, Antongiovanni, Zuccherato; Caon, Fontana, Ramos. A dispo, Nappo, Camara, Antinucci, Iacovetta, Visani, De Martino, Anzalone, Cesaroni. All. Simone Marmorini.

Fossombrone (4-3-3). Amici; Lorenzoni, Urso, Rovinelli, Giacchina, R.Pandolfi, L.Pandolfi, Conti , Germinale, Casolla, Battisti. A disp. Marcantognini, Bianchi, Mea, Bucchi, Procacci. All: Michele Fucili.

Arbitro Marco Schmid di Rovereto, assistenti: Gian Marco Pellegrino di Torino e Paolo Fumagallo di Novara.

Amedeo Pisciolini