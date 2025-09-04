Con il vernacolo si parla al cuore. Franca e Nicoletta di nuovo in scena

Si ritorna al dialettale oggi alle ore 21, alla parrocchia di Villa San Martino con Me sa mi medra, protagoniste l’inossidabile Franca Mercantini con la figlia Nicoletta Marcheselli. Franca Mercantini ha il teatro dialettale nel sangue e i suoi personaggi sono seri e ironici in quell’esplosione di vita al servizio della comunità pesarese e non. Franca Mercantini, che è stata tra i protagonisti della serata del 30 luglio in occasione della festa del Carlino per i 140 anni, è nata a Pesaro il 27 novembre 1935, scrittrice e attrice dialettale, ha iniziato la sua carriera artistica partecipando ad una trasmissione di una radio locale, Stereo Pesaro 103, negli anni ‘80.

Ha pubblicato una biografia: L’altalena della vita nel 2020, tre libri di poesie: Un po’ par sorta nel 1987, Coriandol de ricord nel 1991, Pesre tèl còr nel 2024. Le sue poesie esprimono i ricordi di momenti vissuti, i sentimenti e le ironie del vivere quotidiano. Ma la sua carriera artistica esplode con la stesura di commedie in vernacolo pesarese, dal 1991 al 2020, rappresentate in vari teatri di Pesaro e provincia, dove l’artista si completa con la recitazione insieme alla sua Compagnia “Il Faro“.

Nelle sue commedie Franca racconta la vita e la storia di Pesaro, sua città natale, riesce a coniugare tradizione e modernità, con la capacità di guardare nella società e di anticiparla in alcuni casi; con tono leggero e sobrio affronta tematiche sociali importanti. Ha ricevuto diversi riconoscimenti, ha vinto il concorso nazionale “La Donna si Racconta“, rientra nella Mappatura democratica della poesia marchigiana, è inserita col suo vernacolo nel vocabolario redatto dal prof Marcello Martinelli.

l. d.