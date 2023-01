Con la benzina alle stelle, fine del ’Servito’ Anche i gestori annaspano: "Così fa male"

di Alessio Zaffini Un minuto esatto dopo la mezzanotte, come un orologio svizzero. Mentre si stappavano gli spumanti e si festeggiava, a salire fino alle stelle non c’erano solo i fuochi d’artificio, ma anche i prezzi del carburante che, con la nuova manovra del governo, sono rientrati in possesso di quelle accise che erano leggermente calate. "Il 31 abbiamo visto una bella fila di gente – commenta Stefano Masetti, titolare del distributore Tamoil sull’Interquartieri –. Un flusso continuo di clienti che, presi dal panico di questi aumenti, hanno iniziato a fare pieni a tutto spiano. L’aumento delle accise al primo dell’anno è stato un colpo basso per chi aveva in mente di partire e farsi qualche giorno fuori, perché ha scombussolato molti piani. Abbiamo anche visto molta gente che si è lamentata e ha avuto da ridire proprio con noi, anche se non c’entriamo nulla". Infatti, come noto, il benzinaio non ci guadagna sull’aumento die prezzi, bensì sui litri di benzina venduti: "Noi abbiamo un rientro di pochi centesimi ogni litro di benzina – commenta Romina Piersanti, del distributore Eni sulla Montelabbatese –. Non stiamo di nostra spontanea volontà ad aumentare, anzi, il benzinaio ci rimette se i prezzi aumentano, perché più i...