Con la “Carta di Urbino“ il futuro dei servizi

Il 14 e 15 dicembre a Urbino si terrà al Palazzo Ducale la ottava edizione di Life (Labour intensive facility event), l’evento che raccoglie, ogni anno, le più importanti imprese del Facility management e dei Servizi integrati in Italia. Per la prima volta, l’evento sarà organizzato dalla Fondazione Life costituita lo scorso anno grazie al sostegno delle associazioni confindustriali che fanno capo a Confindustria Servizi Hcfs (Anip, Anid, Uniferr, Anir), che promuove anche l’evento. "Questa manifestazione è arrivata al suo ottavo anno e ne sono davvero orgoglioso, anche perché sta riscuotendo grande interesse da parte di operatori e istituzioni" afferma il presidente della Fondazione Life e di Confindustria servizi Hfcs, Lorenzo Mattioli, "il settore dei servizi è sempre rappresentato nella sua interezza, attraverso approfondimenti, ricerche e confronto, che hanno concorso ad allargare i nostri orizzonti e le nostre possibilità di sviluppo. Abbiamo anche fatto, lo scorso anno, un passaggio fondamentale, con Life che è diventato una Fondazione".

Più di 70 relatori si alterneranno tra esperti ed esponenti delle istituzioni, con circa 100 imprese tra le più importanti del settore ad essere coinvolte con tantissimi partecipanti. Alcuni focus tematici e la testimonianza diretta di alcune “Storie” avvieranno il confronto per definire una nuova carta dei servizi, la Carta di Urbino, un manifesto che delineerà il futuro del settore, come ci spiega il direttore di Life event e vicepresidente della Fondazione Life, Paolo Valente: "La comunità è sempre più consapevole della grande importanza che riveste la funzione dell’avere cura, dell’assistenza, dell’accuratezza e dell’attenzione nel farlo. I servizi alla persona sono fondamentali per promuovere un nuovo concetto di umanesimo industriale. Includono una vasta gamma di attività e supporto, come i servizi destinati al sistema sanitario, all’educazione, alla cura degli anziani, l’assistenza sociale, alla cura degli ambienti, degli edifici e molto altro ancora. E sono essenziali per creare una società equa e solidale".