Con la ’Cena grassa’ inizia l’avventura

Entra nel vivo il Carnevale di Fano (28 gennaio, 4 e 11 febbraio) con il primo appuntamento ufficiale: la "Cena grassa", mercoledì 17 gennaio. L’appuntamento è alle 20.30 a Villa Piccinetti, il locale che ospiterà tutte le feste ufficiali di questa edizione. A servire le portate saranno gli stessi consiglieri della Carnevalesca mentre ospiti della serata saranno i The Pyton e Asia, giovane cantante emergente fanese. Il costo della cena è 25 euro e l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Mensa di San Paterniano. Per informazioni e prenotazioni 376.1605384.

Nel frattempo si è svolta l’estrazione dei premi riservati alle persone che si sono tesserate entro il 7 gennaio. Il vincitore di "un posto al getto", durante la prima sfilata di domenica 28 gennaio, è Carmelo Luigi Scopelliti. Il secondo premio, un vaso di Top Argento del valore di 200 euro, è andato a Matteo Pedini mentre il terzo, un vaso sempre di Top Argento del valore di 100 euro, se lo è aggiudicato Marisa Marcantognini. Dopo la presentazione nella sede dell’Enit e la promozione nel maxischermo di Times square, il Carnevale si appresta a vivere il suo primo appuntamento ufficiale, quello con la Cena grassa in occasione di Sant’Antonio Abate, primo giorno grasso secondo la tradizione contadina.