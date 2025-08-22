Con la droga al Miralfiore. Trentacinquenne denunciato

"Non spaccio, è solo la mia scorta personale". Così si è giustificato un 35enne di origine pakistana trovato con un panetto di hashish del peso di quasi cento grammi durante i controlli interforze al Parco Miralfiore. Una spiegazione che non ha convinto affatto polizia, carabinieri e guardia di finanza, impegnati martedì in un servizio coordinato disposto in Prefettura per restituire sicurezza all’area verde più discussa della città. L’uomo, residente nell’entroterra pesarese, è stato denunciato a piede libero per detenzione di stupefacenti. Il pacchetto era sigillato, senza bilancino né dosi già pronte, e il fermato ha insistito nel dire che si trattava di una scorta da portare a casa. Ma per gli investigatori la quantità sequestrata parla chiaro: troppo elevata per essere considerata solo uso personale. Il blitz al Miralfiore ha coinvolto decine di agenti con il supporto delle unità cinofile antidroga. Oltre al 35enne denunciato, sono stati segnalati come assuntori altri due soggetti trovati con piccole quantità di droga. Le segnalazioni fanno scattare i provvedimenti amministrativi in Prefettura. Durante le perlustrazioni è emerso anche il volto più degradato del parco: quindici siringhe abbandonate tra i cespugli, raccolte e smaltite da Aspes su indicazione delle forze dell’ordine.

Una bonifica necessaria, che restituisce l’immagine di un’area ancora troppo segnata dal consumo di eroina.

Antonella Marchionni