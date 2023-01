Con la Incontrada si ride sulla realtà multitasking

Al Teatro Sperimentale di Pesaro arriva Vanessa Incontrada per la stagione di prosa curata da Amat in collaborazione con il Comune. Da giovedì 19 a domenica 22 gennaio sarà in scena "Scusa sono in riunione... ti posso richiamare?" diretto da Gabriele Pignotta che è autore, regista e anche interprete. Si dipinge il ritratto della sua generazione, quella dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo e la carriera ma non abbastanza adulta da smettere di ridere e ironizzare su se stessa.

E’ una commedia degli equivoci che, con ironia, invita a riflettere sull’ossessione della visibilità e sulla brama di successo che caratterizzano i nostri tempi. "Credo l’autenticità – così la protagonista Vanessa Incontrada -.Quelle che vengono portate in scena sono cinque personalità differenti, con i propri punti di forza, ma soprattutto di debolezza: c’è l’idealista, il giornalista ambientalista preso dalle sue battaglie ecologiche, e poi ci sono io che sono la donna indipendente e multitasking. Penso che sia facile riuscire ad immedesimarsi in ognuna di queste". L’Incontrada racconta anche il dietro le quinte e il segreto del successo di questa rappresentazione che conta su un cast ben collaudato: "Funziona la complicità tra di noi, parliamo la stessa lingua. Stimo molto il suo modo di scrivere, di fare il regista. E quando c’è una stima così forte la complicità nasce subito di conseguenza. Inoltre siamo un gruppo di amici, molto affiatati sia sul palcoscenico sia fuori. Condividiamo molto delle nostre vite, ridiamo tantissimo e ci facciamo scherzi in continuazione. Non smetterò mai di dirlo, ma sono davvero fortunata ad aver trovato dei compagni di viaggio così straordinari". L’attrice spiega poi la magia del teatro: "Ho esordito in teatro nel 2007, quindi direi che sono passati un bel po’ di anni, ma nonostante questo l’emozione prima di ogni spettacolo è tanta. Si, direi che ogni serata è una prima: non sai mai che tipo di pubblico ti accoglierà e come sarà la sua reazione. Il coinvolgimento emotivo e l’empatia con il pubblico sono due aspetti fondamentali per la buona riuscita di uno spettacolo".

Già il titolo rivela molto di questa commedia, una frase che si trasforma in tormentone, per una generazione, quella dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo e la carriera ma non abbastanza adulta da poter smettere di ridere ed ironizzare su se stessa. Ex ragazze ed ex ragazzi che senza accorgersene sono diventati donne e uomini con l’animo diviso tra le ambizioni ed i propri bisogni di affetto, ma anche in fondo persone portatrici sane di un fallimento sentimentale vissuto sui ritmi frenetici di un’esistenza ormai dipendente dalla tecnologia che non lascia spazio ad un normale e sano vivere i rapporti interpersonali. Giovedì e venerdì lo spettacolo inizia alle 21, sabato alle 19 e domenica alle 17. Info. www.amatmarche.net

b.t.