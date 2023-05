Con la mostra “Cagli Photo Art“ il confronto tra gli autori diventa un dibattito culturale

Sono tornati gli artisti del Fotoclub nelle sale del Palazzo Berardi Mochi Zamperoli in via Alessandri, con la VIII edizione di “Cagli Photo Art“. Una manifestazione di fotografia organizzata dal Fotoclub Cagli “Carpe Diem“ e patrocinata dal Comune di Cagli. "Il Fotoclub Cagli – afferma il presidente Leo Marconi (foto) – costituito nel 2005 si è sempre attivato per la diffusione della cultura dell’immagine. Nell’organizzazione di tutte le attività si è sempre cercato di coinvolgere associazioni, enti pubblici e privati ed un pubblico attivo e stimolato ad interagire con gli autori; ritenendo che solo attraverso il confronto, l’umiltà, l’empatia e la collaborazione possa avvenire una vera crescita culturale e civica. Non quindi una cattedra per esporre i propri lavori, ma una vetrina dove condividere emozioni. Il tema della mostra di quest’anno è “Acqua“".

La manifestazione ospita Andrea Balducci, Massimo Balzana, Julian Biagini, Paolo Casadei, Giovanni Fiorucci, Giuseppe Guaitini, Marco Mandolini, Leo Marconi, Massimiliano Martinelli, Cristina Polidori, Florindo Rilli, Iarno Vantaggi, Massimo Vantaggi. Le sale saranno aperte anche oggi, il 20 e 21 maggio ore 16 - 19,30.

Mario Carnali