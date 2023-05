"Con la pulizia degli invasi migliora l’energia"

Pulizia degli invasi e investimenti in energia. Questo al centro della legge approvata in Consiglio regionale e firmata dal gruppo della Lega. "Una legge concreta e pragmatica che porterà vantaggi ai cittadini e maggiori risorse ai Comuni interessati. Le politiche energetiche hanno una forte connessione con quelle ambientali; stiamo agendo per pulire gli invasi, migliorare l’efficienza nella produzione idroelettrica e favorire l’azione di prevenzione. Presto grazie al lavoro della Regione verrà calendarizzata la pulizia dell’invaso del Furlo, attesa da anni".

Questo il commento di Luca Serfilippi, presidente della III Commissione consiliare Ambiente e Territorio e relatore di maggioranza della legge firmata dalla Lega sulla regionalizzazione delle concessioni elettriche. "Con questa legge vengono compiute scelte importanti e chiare che vanno nella direzione di favorire le fonti di energia pulite, implementare le risorse per i comuni ed investire nella prevenzione. Infatti con l’aumento dei canoni di concessione, che dal 1° gennaio 2024 passeranno da 15,50 euro a 40 euro per ogni chilowatt per la quota fissa e al 2.5 la percentuale da applicare per la quota variabile, la Regione raddoppierà le entrante (portandole a circa 6 milioni). Questo permetterà, grazie alla nuova ripartizione stabilita proprio da questa legge, di investire il 50% delle risorse per le politiche energetiche regionali ed il 45% per i comuni al fine di finanziare progetti con finalità turistiche e di realizzare investimenti per ridurre rischi idrogeologici e politiche di prevenzione. Per i bacini idroelettrici presenti nella Provincia di Pesaro e Urbino sono interessate la diga del Furlo e la diga San Lazzaro e i Comuni limitrofi come Fossombrone, Acqualagna, Fermignano e Colli al Metauro, questi ultimi proponendo dei progetti possono usufruire di risorse importanti messe a disposizione dalla Regione. Questa legge si inserisce in un lavoro costante e puntuale che la Regione Marche sta realizzando sul fronte della prevenzione ambientale. Grazie alle continue sollecitazioni della Commissione e al lavoro dell’assessore Aguzzi, vi sarà una pianificazione per la pulizia degli invasi, che spetta agli enti gestori. E’ proprio grazie a questo tavolo messo in piedi dalla Regione che Enelgreen Power realizzerà la pulizia della diga del Furlo, un lavoro atteso da anni e che, anche a seguito delle recenti emergenze meteo, è quantomai necessario ed urgente", conclude Serfilippi.

fra. pier.