Con “La spada e le muse“ le musiche dell’epoca di Federico In scena Sorini e Viviani

SUL METAURO

Dopo la conferenza “A scuola con Federico“ svoltasi giorni fa con le scuole medie, Mercatello sul Metauro torna di nuovo protagonista con Federico da Montefeltro ospitando oggi il secondo appuntamento della serie di eventi dedicati al 600esimo anniversario della sua nascita, un calendario di manifestazioni sostenute dalla Regione Marche in collaborazione con i Comuni di Cagli, Apecchio, Sassocorvaro-Auditore ed appunto, Mercatello sul Metauro. Questa volta protagonisti saranno Simone Sorini (foto) e Claudia Viviani, noti interpreti di musica antica, conosciuti anche a livello internazionale che presenteranno alle ore 18 al Palazzo Ducale di Mercatello il concerto narrato dal titolo “La Spada e le Muse“. Un appuntamento da non perdere per un viaggio tra le musiche della corte feltresca la quale, anche a Mercatello sul Metauro produsse i suoi fasti. Il consigliere regionale Giacomo Rossi che ha lavorato molto su questo progetto sostenuto dalla Regione Marche afferma: "Simone e Claudia sono due artisti di caratura internazionale che ci faranno rivivere le musiche di Federico, proprio nel suo Palazzo di Mercatello. Un’ occasione unica di divertimento e di approfondimento culturale. Ringraziamo la famiglia Gostoli che ci ha messo a disposizione Palazzo Ducale ed il Comune di Mercatello sul Metauro per la collaborazione". In caso di pioggia, per motivi logistici, il concerto sarà spostato nella vicina chiesa di san Francesco.

am. pi.