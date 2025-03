Con la Tirreno Adriatico sfreccia pure l’indotto

Il countdown è terminato. Oggi 195 paesi del mondo, con una media di 37milioni di telespettatori, ai quali vanno aggiunte almeno altrettante persone che seguiranno l’evento sul web, saranno collegati sulla quinta tappa della gara internazionale di ciclismo ‘Tirreno Adriatico’ 2025 da Ascoli Piceno a Pergola.

La città dei Bronzi ospiterà oltre al traguardo, posizionato proprio di fronte al museo che custodisce il prezioso gruppo equestre di età romana, anche gli ultimi 40 chilometri della corsa "Quello che ci attende non è solo un appuntamento di grande sport e spettacolo, ma anche una vetrina importante per promuovere il nostro territorio – evidenzia il vicesindaco e assessore ai grandi eventi, onorevole Antonio Baldelli -. Abbiamo lavorato tanto per accogliere nel migliore dei modi questa kermesse prestigiosa e siamo orgogliosi di regalare a Pergola e al territorio una maxi festa, capace di porci all’attenzione generale". Aspetti pienamente condivisi da chi da anni porta il grande ciclismo nella provincia di Pesaro e Urbino, il referente Rcs per le Marche, Alighiero Omicioli: "Stiamo indubbiamente parlando di un evento top a livello mondiale, che vede come protagonisti alcuni dei migliori corridori del pianeta, tra i quali Mathieu Van Der Poel, Ganna, Milan, Yates, Hindley e Ayuso". Lo stesso Omicioli sottolinea l’importante indotto a livello turistico per un ampio territorio, considerando anche che domani la tappa successiva partirà da Lucrezia di Cartoceto: "Solo per gli atleti e i loro staff sono stati garantiti negli hotel della costa, da Fano a Pesaro e anche a Senigallia, 1.300 pernottamenti, ai quali vanno aggiunti quelli degli ospiti e dei rappresentanti degli sponsor. A conti fatti – aggiunge Omicioli – si tratta di almeno 10 alberghi fanesi e di altri del capoluogo provinciale e di Senigallia. Insomma, un bel giro, senza tener conto dei tanti tifosi che seguono le gesta dei ciclisti". I quali provengono da tutto il mondo e sono la bellezza di 186, in rappresentanza di 24 diverse squadre.

"Per Pergola e il nostro territorio è una vetrina straordinaria – riprende Baldelli -. Avremo gli occhi del mondo puntati sulle nostre bellezze che vanno dall’ambiente naturale fino alla ricchezze architettoniche dell’intero centro storico della cittadina, arrivando all’unicità dei Bronzi". A seconda della madia oraria, l’arrivo sarà compreso tra le 15,30 e le 16,01.

Sandro Franceschetti